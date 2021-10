Musikalischer Schmelztigel im Erfurter Zughafen

Erfurt. Salomea gastiert mit ihrer Band im Zughafen im Rahmen der jüdisch-isrealischen Kulturtage.

Die Kölner Band Salomea ist am Donnerstag, dem 28. Oktober, zu Gast im Erfurter Zughafen. Die Band um die Deutsch-Amerikanerin Rebekka Salomea Ziegler teilte sich bei internationalen Festivals bereits Bühnen mit Jamie Cullum oder Knower. Ihre Musik changiert zwischen Elektro-Pop, RNB, Hip-Hop und Jazz. Der Auftritt im Rahmen der jüdisch-israelischen Kulturtage in Thüringen beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es auf www.juedische-kulturtage-thueringen.de oder an der Abendkasse. Es gilt die 3G-Regel.

Salomea Foto: Ray Lozano

„Salomea verkörpert einen zeitgenössischen Multigenre-Schmelztigel: Musik mit einer tieferen Bedeutung, eine Band, die Risiken eingeht, eine Stimme aus einem anderen Universum, präzise und warm“ – wie es in der Konzertankündigung heißt.