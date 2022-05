Musikkorps spielt im Kaisersaal

Am 22. Mai spielt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt gleich zwei Konzerte im Kaisersaal – um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Karten gibt es noch an der Tageskasse ab 15 Uhr.

Grenadiermarsch und Jägermelodien, Filmmusik und die Hits von Udo Jürgens – mit gleich zwei mitreißenden Benefizkonzerten am Sonntag, dem 22. Mai, im Erfurter Kaisersaal unterstützt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt die Spendenaktion „Thüringen hilft“. Die Erlöse sind für Thüringer in Not und Thüringer Tafeln bestimmt, die ukrainische Flüchtlinge versorgen. Die Konzerte beginnen um 16 Uhr sowie um 19.30 Uhr. Oberstleutnant Tobias Wunderle, der Orchesterleiter, hat dafür ein abwechslungsreiches wie beschwingtes Programm zusammengestellt. Die beliebten Märsche ziehen sich dabei am roten Faden durch die beiden Konzerte.

Sonntag, 22. Mai, 16 und 19.30 Uhr im Kaisersaal. Tickets an der Tageskasse ab 15 Uhr.