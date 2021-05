Eltern starten Petition für mehr Digital-Unterricht bei der Musikschule Erfurt

Erfurt. Zu lange wird schon auf digitalen Unterricht bei der Musikschule in Erfurt verzichtet. Dadurch seien auch viele Schülerinnen und Schüler ausgetreten.

Mit einer Online-Petition fordern Schüler der städtischen Musikschule und deren Eltern einen Kurswechsel der Einrichtung: Zu lange schon werde auf digitalen Unterricht verzichtet und der Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern bewusst reduziert. Verringert habe sich dadurch auch die Schülerzahl: Viele seien ausgetreten, hätten die Lust am Musizieren verloren.

Andere Musikschulen würden es vormachen, selbst in anderen Bereichen der Stadtverwaltung fänden Videokonferenzen statt. Mit dem Verlust von fast 700 Schülerinnen und Schülern sei der Bestand der Musikschule gefährdet, heißt es in dem an OB Andreas Bausewein (SPD) und Bildungsdezernentin Anke Hofmann-Domke (Linke) gerichteten Appell unter openpetition.de.