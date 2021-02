Musterzimmer im Landlab Schloss Wiehe prämiert

Studierende der Fachrichtung Architektur an der Fachhochschule Erfurt wurden für die Umsetzung ihrer Musterzimmer im Projekt „LandLab Schloss Wiehe“ im internationalen Architektur-Wettbewerb „AIT Award 2020 | Best in Interior and Architecture“ in der Kategorie „Newcomer“ mit dem 2. Preis ausgezeichnet. In der Realisierung waren die Studierenden von Stephanie Kaindl, Jutta Bechthold sowie Joachim Deckert als Professorinnen und Professoren begleitet worden.

Die Studierenden hatten für das leerstehende Schloss Wiehe ein Gesamtkonzept für die Umnutzung des Bestandes zum Tagungs- und Klausurhaus entwickelt. Sie entwarfen Raumkonzepte für einzelne Musterzimmer, planten diese bis zur Baureife und setzten sie im Rahmen ihrer Bachelor-Thesis vor Ort um. Am Ende stehen voll funktionsfähige Gästezimmer mit Nasszellen auf hohem gestalterischem Niveau. Realisiert sind bisher drei Räume mit acht Betten.

Dabei wurden neuartige Materialien und Produkte erprobt. Im Rahmen des Projekts wohnten die Studierenden im Schloss und kooperierten mit Firmen und Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. In der Jury-Begründung heißt es, dass gute Architektur nicht nur von erfahrenen Architekten geschaffen werde, sondern auch von der jüngeren Generation.