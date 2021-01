Mutter-Kind-Klinik in Mahenge auf der Zielgeraden

Die Mutter-Kind-Klinik in der Partnerregion Mahenge kann möglicherweise noch in diesem Jahr eröffnet werden. „Das erscheint nicht mehr so unrealistisch“, informiert Winfried Kunsch vom Erfurter Verein Tansaniahilfe. Das Projekt wird ebenso wie das Errichten von Trinkwasserbrunnen in der Region seit Jahren von Erfurter Spendern unterstützt.

„Mit dem Mother Child Medical Center wird es für zig Tausende Frauen in ihrer Nähe eine Geburtenhilfe-Station geben“, sagt Kunsch. Dort seien dann auch Operationen durchführbar, ohne dass Frauen in Notsituationen 70 Kilometer bis nach Ifakara fahren müssen.

Von einer solchen medizinischen Hilfe träumen Frauen und junge Familien der Gegend schon lange. Auf Initiative von drei Frauen und mit Hilfe des Bistums wurde der Bau im Jahr 2014 mit den ersten selbstgebrannten Ziegelsteinen gestartet – noch ohne finanzielle Unterstützung. Die Gebäude sind nun im Januar 2021 alle fertig. Wasser und Strom sind angeschlossen.

Der Erfurter Verein kümmert sich um weitere Spenden und Fördermittel für eine bescheidene Erstausstattung. Auf der Internetseite der Tansaniahilfe geht es seit ein paar Wochen direkt zum Spendenportal.



www. tansaniahilfe-erfurt.de