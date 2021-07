NABU stellt Feriencamps nicht nur für Erfurter Kinder auf die Beine

Erfurt. Abenteuer und Naturerlebnisse in den Sommerferien werden vom NABU Thüringen angeboten.

Der Jugendverband des NABU Thüringen hat im Sommer wieder besondere Ferienangebote auf die Beine gestellt. Die Camps richten sich an Jugendliche ab 13 Jahren, die sich für die Natur interessieren, gerne in ihr unterwegs sind und sie schützen möchten. „Unsere Bildungsangebote erlauben Jugendlichen unvergessliche Naturerlebnisse, wecken das Interesse am Umweltschutz und sind unverzichtbar für unsere jungen Naturschützer von morgen“, sagt Jugendbildungsreferent Stefan Bretz. Beim Jugendumweltcamp vom 2. bis 6. August im Mariengarten in Erfurt steht die Frage „In welcher Zukunft möchtest du leben?“ im Mittelpunkt. Es gibt Workshops zu Themen wie Ökologischer Fußabdruck, Klimawandel und Klimagerechtigkeit, Glück und Konsum. Ein weiteres einzigartiges Angebot ist das Wildkatzencamp vom 23. bis 27. August am Nationalpark Hainich. Bei Wandertouren erkundet die Gruppe den urigen Wald, lernt den Lebensraum der seltenen Wildkatze kennen und sucht Tierspuren. Es wird ein Wildkatzen- und Luchsgehege besichtigt, eine Erlebnisausstellung besucht und ein Tierfilmer berichtet von seinen Abenteuern. Übernachtet wird in Baumhäusern im Urwald-Life-Camp auf dem Harsberg.

Mehr Infos: www.NAJU-Thueringen.de oder telefonisch über 03641/215410