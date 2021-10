Nach Christopher Street Day in Erfurt: Regenbogenfahne verbrannt

1700 Menschen feiern bunten CSD in Erfurt

Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen (LGBTQ) erinnern. Zurück geht er auf Polizeiattacken gegen Homosexuelle im Juni 1961 in der New Yorker Christopher Street aus, die einen Aufstand der Szene ausgelöst hatten.

Foto: Sven Gämkow