Nach dem Einkauf in Erfurt überfallen, zu Boden getreten und ausgeraubt

Erfurt. Umfangreicher Fahndung mit mehreren Streifenwagen.

Ein 26-Jähriger Mann ist Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße Am Drosselberg in Erfurt Opfer einer räuberischen Erpressung geworden, als er nach dem Einkaufen nach Hause lief.

Unvermittelt und ohne weitere Aufforderung wurde der Mann laut Polizei durch zwei unbekannte Täter mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Als er am Boden lag, traten beide Täter auf den Oberkörper des Mannes ein. Um sich vor weiteren Tritten zu schützen, gab der 26-Jährige den Tätern seine Brieftasche und sein Handy.

Trotz einer umfangreicher Fahndung mit mehrerer Streifenwagen konnten die Täter nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0291583 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden.

