Kupfer ist ein begehrtes Diebesgut. Nun konnten zwei mutmaßliche Diebe in Erfurt überführt werden. (Symbolbild).

Nach Kupfer-Diebstahl im Landkreis Greiz: Diebe in Erfurt überführt

Erfurt/Weida. Ende März stahlen bis dato Unbekannte mehrere Tonnen Buntmetall von einem Firmengelände in Weida. Nun flogen die Diebe in Erfurt durch einen Zeugen auf.

Am Donnerstag flogen Diebe in Erfurt auf, als sie versuchten, das wenige Wochen zuvor gestohlene Material auf einem Recyclinghof zu verkaufen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Diebe durch einen aufmerksamen Zeugen überführt werden.

Bei einem Einbruch auf ein Firmengelände Ende März in Weida (Landkreis Greiz), entwendeten Diebe mehrere Tonnen Kupfergranulat, daneben Kupferkabel, Batteriestecker sowie einige hundert Liter Heizöl.

Als zwei Männer am Donnerstag Kupfergranulat im Wert von 19.000 Euro für den Verkauf auf einen Erfurter Recyclinghof brachten, erinnerte sich ein Zeuge an den Diebstahl, welcher sich vor wenigen Wochen in Weida zugetragen hatte.

Die alarmierte Polizei kontrollierte daraufhin die beiden Männer im Alter von 28 und 54 Jahren und stellte Strafanzeige. Die knapp drei Tonnen Kupfergranulat konnten noch vor Ort an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

