Nach lebensgefährlichen Angriff auf Frau in Erfurt: Soko stellt Ermittlungen ein

41-Jähriger für mehrere Einbrüche verantwortlich

Die Sonderkommission Hubertus der Erfurter Kripo, die am 29. Juni gebildet wurde, weil ein Mann eine 89-jährige Frau töten wollte hat ihre Arbeit laut Polizei erfolgreich beenden. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit und Auswertung der über 300 am Tatort gesicherten Spuren konnte demnach ein 41-jähriger Beschuldigter aus Erfurt identifiziert werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt. Eine Vielzahl dieser Gegenstände ordnete die Sonderkommission anderen Wohnungseinbrüchen zu und übergab diese wieder an die Eigentümer z. Auch über das Internet und in Goldaufkaufstellen konnten vom Beschuldigten getätigte Verkäufe rekonstruiert und teilweise noch vorhandene Gegenstände sichergestellt und den rechtmäßigen Eigentümern übergeben werden.

Bei den Einbrüche und Diebstähle in Einfamilienhäuser und Villen sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, da bisher nicht alle Gegenstände zugeordnet werden konnten. Seit September 2019 befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Laptop und Bargeld aus Mercedes gestohlen

An eine Tasche mit einem Laptop und ca. 600 Euro Bargeld gelangte ein Dieb am Donnerstagabend in der Erfurter Altstadt. Der Langfinger brach in einen Mercedes ein, der im Bereich Klostergang parkte. Die Autoscheibe ging bei der Tat zu Bruch. Der Laptop hat einen Wert von ca. 2.000 Euro

Ladendieb enttarnt

Ein Ladendetektiv wurde am Mittwoch in einem Erfurter Warenhaus Zeuge eines Diebstahls. Er beobachtete einen Mann beim Diebstahl von Schuhen, die er sich aus dem Regal genommen und in seine Umhängetasche gesteckt hatte. Der Ladendetektiv sprach daraufhin den Dieb an und versuchte ihn festzuhalten. Allerdings wehrte sich dieser und ergriff die Flucht. Die Umhängetasche konnte der Ladendetektiv gerade noch rechtzeitig festhalten.

In der Tasche befanden sich nicht nur die gestohlenen Schuhe, sondern auch Parfüm und Kleinelektronik aus anderen Diebstählen. Auch persönliche Dokumente wurden gefunden. Ob diese zu dem Dieb führen werden, werden die Ermittlungen zeigen.

Einbrecher kamen am Tag

Am helllichten Tag schlugen am Donnerstag Einbrecher in Erfurt-Linderbach zu. Am Nachmittag zerstörten sie die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses und gelangten so in das Gebäude. Das gesamte Haus wurde durchsucht, Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Am Ende konnten die Einbrecher mit Schmuck und Unterhaltungselektronik im Wert von 9000 Euro das Haus unbemerkt verlassen. Die Kripo Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und kam am Tatort zur Spurensicherung zum Einsatz.

