Eine völlig betrunkene Frau hat in Erfurt mit ihrem Wagen ein geparktes Auto gerammt.

Erfurt . Eine völlig betrunkene Frau muss nach einem Unfall in Erfurt ihren Führerschein abgeben. Nur wenige Stunden später ist auch ihr Ehemann seine Fahrerlaubnis los.

Nach Unfall in Erfurt zwei Führerscheine weg

Am Montagmorgen gegen 01.20 Uhr meldete sich eine Erfurterin über Notruf bei der Polizei, um mitzuteilen, dass ein Auto mit einer augenscheinlich alkoholisierten Fahrerin in ihr geparktes Auto gefahren sei. Wie die Polizei informierte, wurde vor Ort die Unfallursache schnell klar. Die Fahrerin des Unfallfahrzeugs sei so betrunken gewesen, dass sie deutliche Ausfallerscheinungen gezeigt habe. Ein Alkoholtest habe einen Wert jenseits der zwei Promille ergeben.

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde durch die Beamten am Straßenrand abgestellt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Das hinderte jedoch nicht den Ehemann der Unfallfahrerin, knapp zwei Stunden später zu versuchen, das Unfallauto zur nur wenige hundert Meter entfernten Wohnung zu fahren.

Dieses Mal sei eine Streifenbesatzung auf das Fahrmanöver aufmerksam geworden. Auch der Ehemann war mit 1,65 Promille erheblich alkoholisiert. Bei beiden wurde eine Blutentnahme vorgenommen und jeweils der Führerschein eingezogen.

Verletzt wurde glücklicherweise in beiden Vorfällen niemand. Gegen die Eheleute wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.