Nach Zigarettenautomaten-Sprengung in Erfurt: Polizei sucht Zeugen

In Erfurt haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Am vergangenen Wochenende (3. bis 5. Februar 2023) hatten es Unbekannte auf einen Zigarettenautomaten im Erfurter Stadtteil Drosselberg abgesehen. Am frühen Montagmorgen entdeckte eine Polizeistreife den beschädigten Automaten in der Carl-Zeiß-Straße. Offenbar hatten die Täter ihn gesprengt, um an Bargeld und Tabakwaren zu gelangen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3000 Euro, der Wert der Beute ist derzeit nicht bekannt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Fallnummer 0034488 vom Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter der Telefonnummer 0361-7443-0 entgegengenommen.

