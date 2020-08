Erfurt. Bei einem Brand sind in Erfurt zwei Personen verletzt worden. Der Schaden an dem Mehrfamilienhaus wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Nachbar rettet Frau bei Dachstuhlbrand in Erfurt – Hunderttausende Euro Schaden

In der Hochheimer Straße in Erfurt hat es am Mittwoch gegen 13 Uhr in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei war starker Rauch aus dem Gebäude gedrungen. Ein Nachbar (39) rettete eine 92-jährige Frau aus dem brennenden Haus. Beide erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung.

Die Berufsfeuerwehr sowie freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis löschten das Feuer. Das Gebäude ist unbewohnbar. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

