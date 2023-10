Nachrichten aus Erfurt

Der Verein Erfurter Tauben fordert einen betreuten Taubenschlag am Hauptbahnhof. Das ist nur eine der Nachrichten, die Erfurt in diesen Tagen betreffen.

Tauben am Hauptbahnhof – satt und obdachlos

Seit knapp einem Jahr darf der Verein Erfurter Tauben die Tauben am Bahnhof füttern. Nun präsentiert der Verein erste Zahlen: Über 100 Stadttauben kommen zur täglichen Fütterung, bei der rund fünf Kilogramm Futter in den Kröpfen landen. „Satte Tiere sind nicht auf Futtersuche und deshalb weniger im Stadtbild zu sehen. Doch es zeigt auch, wie wichtig ein Schlag am Bahnhof ist, um die Vermehrung zu begrenzen“, sagt Birte Schwarz.

Als Körnerfresser leiden Stadttauben unter dem nicht vorhandenen oder schlechten Nahrungsangebot in der Stadt. Für die Stadttauben am Bahnhof habe sich deshalb schon einiges zum Guten gewendet. Tauben-Freunde und -Gegner eine dasselbe Ziel: Weniger Tauben. Doch ohne betreute Schläge, in denen die Eier der Tiere gegen Attrappen ausgetauscht werden, werde es nicht gelingen, die Population zu dezimieren.

Vortrag zur NS-Belastung des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt

Im Bundesarbeitsgericht auf dem Erfurter Petersberg hängt eine „Ahnengalerie“ mit den Porträts sämtlicher Richter und Richterinnen seit Gründung des Gerichts Mitte der 50er-Jahre. Zu der Vorgeschichte der ersten Generationen und insbesondere deren Wirken in der NS-Zeit ist nur wenig bekannt. Martin Borowsky, ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesarbeitsgericht, erkundet seit Frühjahr 2019 insgesamt 25 Biografien.

In einem Vortrag wird er detaillierte Erkenntnisse vorstellen, die auf dem Besuch von mittlerweile mehr als dreißig Archiven im In- und Ausland beruhen. Es zeigt sich, dass ein Gutteil der Frauen und Männer am Bundesarbeitsgericht tief in das NS-System und dessen Verbrechen verstrickt war, während sich andere Juristen und Juristinnen distanziert oder widerständig verhielten. Der Vortrag findet statt am Montag, 6. November, 19.30 Uhr in der Erfurter Begegnungsstätte Kleine Synagoge, An der Stadtmünze 4.

Bürgerbeauftragte nimmt Fragen zur Einwohnerversammlung entgegen

Am Montag, 20. November 17 Uhr, findet im Ratssitzungssaal des Rathauses die nächste Einwohnerversammlung des Oberbürgermeisters statt. Im Vorfeld haben alle Erfurterinnen und Erfurter die Möglichkeit, ihre Fragen zu allen städtischen Themen zu stellen. Diese werden von der Bürgerbeauftragten gesammelt und aufbereitet.

Für die Teilnahme an der Einwohnerversammlung ist keine Anmeldung notwendig, vor Ort können weitere Fragen gestellt werden. Neben Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) werden auch die Beigeordneten und Amtsleiter der Stadtverwaltung anwesend sein. Die Fragen sind zu richten an: Bürgerbeauftragte, Fischmarkt 1, 99084 Erfurt E-Mail: buergerbeauftragte@erfurt.de, Tel. 0361 / 655 1005