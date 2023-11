Eine Lehrerin aus Leidenschaft, ein schwedischer Krimi, Seevögel und die goldenen 20er – sie alle spielen eine Rolle in Nachrichten aus Erfurt.

In Erfurt wird’s kriminalistisch mit der deutschen Stimme von Lisbeth Salander

Dienstag wird es in Erfurt spannend, die vorletzte Lesung des Krimifestivals steht an am 7. November. Lisbeth Salander, mit der Stimme von Julia Nachtmann, moderiert von Peter Triehaus, wird Erfurt in Ihren Bann ziehen. Es geht um das Buch von Karin Smirnoff (nach Stieg Larsson) namens „Verderben“, das ab 19.30 Uhr in der Buchhandlung Peterknecht am Anger 51 vorgestellt wird. Den deutschen Part liest Julia Nachtmann, die Moderation übernimmt Peter Twiehaus (ZDF). Lisbeth Salander ist zurück! Der 7. Teil der Millenium-Reihe. Nach Jahren treffen Salander und Blomkvist wieder aufeinander und befinden sich bald im Auge eines Sturms. Karin Smirnoff, geboren 1964 in Umeå, ist durch ihre Romane um die Figur Jana Kippo eine der bekanntesten Autorinnen Schwedens. Der Auftakt zur ihrer neuen Millennium-Trilogie, die die Erfolgsreihe von Stieg Larsson fortsetzt, war in Schweden ein Nr.-1-Bestseller.

Erfurter Autorin stellt ihr Buch „Sechzehn“ vor

Die Erfurter Autorin Manu Wicher liest am Mittwoch, 8. November, aus ihren Roman „Sechzehn“ im Bürgerhaus in Gispersleben, Ringstraße 17. Die Lesung beginnt 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Das Leben ist so. Oder anders.“ Wie der Untertitel des Buches verspricht, geht es um die Unberechenbarkeit des Lebens, um Zufälle und Entscheidungen. Frau Sund ist Lehrerin aus Leidenschaft, zumindest, bis ihr Leben ins Wanken gerät und sie neu verhandeln muss: mit ihrer Berufung, ihrer Klasse und ihren Vorstellungen von Schule. „Sechzehn“ erzählt von Träumen, von Freundschaft und von Liebe. Es erzählt von Verlust und Einsamkeit, von Verführbarkeit und Hass. Kapitel für Kapitel enthüllt sich Die Klasse als Gesamtkosmos, in dem jeder Einzelne seine Geschichte hat. „Sechzehn“ verknüpft die Geschichten von 16 Schülerinnern und Schülern und ihrer Lehrerin und entblättert ihre Leben in ihren individuellen Lebensumständen und im Lebenskosmos Schule.

Musikalische Vesper in der Michaeliskirche

Die Michaeliskirche in Erfurt lädt am Samstag, 11. November, um 17 Uhr zu einer Musikalischen Vesper ein. Unter dem Titel „Weite Lande“ begeben sich Kontrabass (Friedemann Bezzel) und Harfe (Anne Bezzel) auf eine musikalische Reise. Dabei begegnen uns mit heiteren und beschwingten, und nachdenklichen Klängen Melodien aus ganz Europa. Die liturgische Leitung hat Frau Pfarrerin Dorothee Land. Der Eintritt ist frei. Eine Spende wird erbeten.

Vortrag über die Insel der Seevögel

Einen Vortrag über die Insel der Seevögel gibt es am Mittwoch, 15. November, um 19 Uhr im Naturkundemuseum. Eingeladen wird zu einem Reisebericht über die Seevögel auf der ostsibirischen Insel Talan. Den Sommer 2023 verbrachte der Biologe und Naturfotograf Peter Romanow in Ost-Sibirien, auf einer kleinen Insel im Ochotskischen Meer, rund 100 Kilometer von der Stadt Magadan entfernt. Die Insel Talan ist bekannt für ihre Bewohner, denn sie beherbergt eine der größten Seevogel-Kolonien im nordöstlichen Asien. Der Eintritt ist frei.

Zwischen Bürgerkrieg und politischen Umwälzungen

Um Erfurt in der Weimarer Republik geht es bei einem politischen Abend im Gemeindezentrum Südost in der Singerstraße 1. Über das Erfurt vor hundert Jahren, was veränderte sich in dieser Epoche in Erfurt, politische Umwälzungen, brutale Straßenkämpfe und Veränderungen im Stadtbild wird diskutiert. Als Gast wird dazu am Mittwoch, 8. November, um 19 Uhr der Historiker Steffen Raßloff erwartet, der als Publizist mit dieser Epoche vertraut ist und die Gäste an seinen Erkenntnissen teilhaben lassen wird.

„Sack & Pack in der Heiligen Mühle“

Die Erfurter Gruppe „Sack & Pack“ gestaltet den Abend am Samstag, 11. November, mit großer Besetzung in der Heiligen Mühle. „Sack & Pack“, das sind Wolfgang Sack und sein Bruder Andy im Verein mit befreundeten Musikern. Die leidenschaftlichen Künstler reißen alle musikalischen Schubladen auf, mischen das Ganze ordentlich durch und basteln daraus Ihren eigenen Sound aus Rock, Funk, Blues, Jazz, Pop und Balladen. Das Instrumentarium reicht von diversen Gitarren, über Mandoline, Mundharmonika, Querflöte bis hin zu den virtuos groovenden Drums und Percussions von Alex Teicher. Zu erleben ist diese hervorragende Live-Band am 11. November ab 20 Uhr in der Heiligen Mühle, Mittelhäuser Straße 16. Karten an der Abendkasse.