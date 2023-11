Iss dich glücklich – so lautet der Rat der Foodbloggerin und Küchenchefin Karina Both-Peckham, die zur Kochshow in die Bibliothek am Domplatz einlädt.

Eine Kochshow mit Karina Both-Peckham, der Faire Adventsmarkt und das wilde Alaska sind unter anderem Themen der Nachrichten aus Erfurt.

Kochshow mit Food-Bloggerin in der Bibliothek

Am Donnerstag, 23. November, ab 18.30 Uhr veranstaltet die Bibliothek am Domplatz eine Live-Kochshow mit Karina Both-Peckham. Die Erfurter Kochbuchautorin, Food-Bloggerin und Küchenchefin präsentiert Rezepte für alle aus ihren vier Koch- und Backbüchern. Von klassischer Ernährung über Low Carb bis Paleo, ob vegan, glutenfrei oder laktosefrei – die Teilnehmenden erhalten Tipps rund ums flexible Kochen und Backen. Dabei wird verdeutlicht, wie Rezept-Highlights von Suppen über Hauptgerichte bis hin zu Desserts einfach an aktuelle Ernährungstrends angepasst werden können. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro, 10 Euro mit gültigem Bibliotheksausweis. Darüber hinaus wird zur Veranstaltung eine vierteilige Probierportion aus Suppe, Hauptgericht, Quiche und Dessert für 4,90 Euro angeboten. Eintrittskarten sind in der Bibliothek am Domplatz erhältlich. Eine vorherige Reservierung ist nicht möglich.

Kein Eislaufen wegen der Meisterschaften

Aufgrund der Offenen Thüringer Meisterschaften 2023 im Eiskunstlauf findet von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. November kein öffentliches Eislaufen in der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle statt. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen unter: www.gunda-niemann-stirnemann-halle.de

Fairer Adventsmarkt für mehr Nachhaltigkeit in Erfurt

Der Faire Adventsmarkt öffnet am Samstag, 2. Dezember, in der Barfüßerruine seine Türen. Der Ein-Tages-Adventsmarkt steht auch in diesem Jahr mit über 30 Ausstellenden für die nachhaltige Entwicklung in Erfurt. Ehrenamtliche, Start-ups und gemeinnützige Organisationen, die sich im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung engagieren, geben ab 12 Uhr Einblicke in ihre Wirkungs- und Arbeitsweisen. Eine ausgewogene Mischung aus Aktions- uns Infoständen wird ergänzt durch Kreativ- und Kulinarikangebote.

Die Barfüßer-Schulband Crazy Feet, der Märchenerzähler, Phillips Kneipenchor und mehr bereichern das Programm. Premiere hat in diesem Jahr eine Silent Disco. Mitmachen ist noch möglich: Bis zum 15. November können Interessierte einen Stand über die Website der Bürgerstiftung Erfurt anmelden: https://buergerstiftung-erfurt.de/fairer-adventsmarkt.

„Der Kunstraub von Gotha 1979 und das große Versagen des MfS“

Ein Kunstraub, der für Aufsehen sorgte, und die Stasi kam nicht dahinter, wer die Diebe waren? Welche Bedingungen den Raub im Gothaer Schloss Friedenstein begünstigten und was verloren ging, ist dabei ebenso interessant wie das Vorgehen der Einbrecher. Der Referent Mirko Krüger hat zu diesem Thema in den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes recherchiert. Er stellt die Ergebnisse dieser Arbeit am Donnerstag, 16. November, in der Reihe Stasi-Akte spezial auf dem Petersberg in Haus 19 vor. Es werden Auszüge aus Stasi-Akten gezeigt und u.a. deren Ursprung und Quellenwert beleuchtet. Vorab findet um 16 Uhr eine Führung durch die Karteiräume und das Archiv statt. Der Eintritt ist frei.

In der VHS in die Wildnis Alaskas eintauchen

Fünfmal war Andreas Just in Alaska. Über seine Besuche in der Wildnis am Rande der Zivilisation berichtet er am Donnerstag, 16. November, von 19 bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule Erfurt. Just ist Ausbildungsreferent beim Deutschen Alpenverein, Sektion Thüringer Bergsteigerbund. Er teilt seine Erlebnisse von Touren in einem Land, in dem das größte zusammenhängende Eisfeld der Erde zu finden ist, in dem Fallensteller und Goldsucher ihre Spuren hinterlassen haben und das mit seinen Landschafts- und Tierparadiesen in den Nationalparks eine einzigartige Faszination ausübt. Die Anmeldung zum Vortrag ist per E-Mail an volkshochschule@erfurt.de unter Angabe der Kursnummer 23-11019 oder vor Ort in der Volkshochschule, Schottenstraße 7, möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro.

Preisregen für den egapark zur diesjährigen Bundesgartenschau

Bevor die Wintervorbereitungen im Park angelaufen sind, hat das Egapark-Team noch einmal seine hervorragende Expertise bewiesen, was die Ausgestaltung von Hallenschauen betrifft. Aus der diesjährigen Buga-Stadt Mannheim kehrten das Egapark-Team und die Gestalterin, Landschaftsarchitektin Ingrid Theurich mit Preisen und Medaillen dekoriert zurück. Die BUGA-Hallenschau des Landesverbandes Gartenbau Thüringen unter dem Titel „Das grüne Herz“ wurde bis zum letzten Tag der BUGA gezeigt. Landschaftsarchitektin Ingrid Theurich und das Aufbauteam der Erfurter Garten- und Ausstellungs gGmbH (ega) wurden für diese hervorragende Präsentation des Bundeslandes mit seinen Sehenswürdigkeiten und seiner historischen und gartenbaulichen Geschichte mit einer Großen Goldmedaille der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) gewürdigt.

Den Ehrenpreis des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft vergab das Preisgericht an die Erfurter Garten- und Ausstellungs gGmbH für das ausgefallene Sortiment an Solitärpflanzen in hervorragender Qualität. Egapark-Floristin Connie Squara stellte das Rosenwunder von Thüringen floristisch meisterhaft dar. Es geht auf eine Legende im Zusammenhang mit der Heiligen Elisabeth zurück. Als Elisabeth von Thüringen lebte diese als Schlossherrin, war jedoch mit dem verschwenderischen Lebensstil auf der Wartburg nicht einverstanden und verschenkte heimlich Brot an die Armen.

Projektwoche an der FH Erfurt steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit

An der Fachhochschule Erfurt findet ab Montag, 13. November, die fünfte interdisziplinäre Projektwoche statt. Bis zum 17. November werden die Studierenden und Lehrenden über Fachgrenzen und unterschiedliche Semester hinweg in 25 Projektangeboten zusammenarbeiten. Dazu gehören Projekte zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit, zur Inklusion, zum Konfliktmanagement, zur Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität am Hochschulcampus, mobile Möbel, Paletten und Lehmöfen u.a. werden gebaut. Auch das Projekt für die nachhaltige Bildung unserer digitalen Gesellschaft durch die Entwicklung eines kollaborativen (Bewegungs)Spiels für Kinder und Roboter oder die Teilnahme am bundesweiten Vorlesetag, indem der Hörsaal zum „Geschichtenzimmer“ wird, und das Angebot für Studierende, in der Projektwoche modellhaft ein regionales Festival zum Thema Klimawandel und Gerechtigkeit zu entwickeln, sind Beispiele für die große Spannbreite und Vielfalt der 5. Interdisziplinären Projektwoche.