Der Kinofilm „One for the Road“ mit Frederick Lau und Nora Tschirner liefert Gesprächsstoff für eine Diskussion im Kinoklub am Hirschlachufer.

Ungarischer Jazz, ein Filmabend im Augustinerkloster, die Premiere der Titanic und mehr sind Themen der Nachrichten aus Erfurt.

Ungarische Folk-Stars beim Jazzclub zu Gast

Die Multi-Instrumentalisten der Budapester Profi Band Rackajam spielen eine Mischung aus Blues, modernem Rock, Soul und ungarischem Speed Folk. Auch internationale Titel werden präsentiert in einer eigenen Interpretation, sowohl in englischer Sprache als auch auf Ungarisch, der Muttersprache der Musikanten. Rackajam gehört zu den populärsten Bands der ungarischen und osteuropäischen Szene. Der Gründer der Band ist György Ferenczi. Er ist amtierender Weltmeister auf diesem Instrument. Am Freitag, 17. November, gastiert Rackajam ab 20 Uhr im Jazzklub Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 140a. Tickets gibt es im Ticketshop Thüringen, Meyfartstraße 19.

Titanic-Premiere im Theater Erfurt

Passend zum Spielzeitmotto „Uferlos“ wird ab dem Samstag, 2. Dezember, die Titanic vom Grund des Nordatlantiks gehoben und in Form des gleichnamigen preisgekrönten Broadway-Musicals von Maury Yeston (1997) auf die Bühne des Theaters Erfurt gebracht. Erzählt wird von den großen Träumen und Sorgen der Menschen an Bord des legendär verunglückten Ozeandampfers – thematisiert werden aber auch die katastrophalen Gefahren von uneingeschränktem Technikglauben und maßloser Gigantomanie. Ganz anders als der gleichnamige Spielfilm von James Cameron (1997) stellt das Musical keine fiktive Liebeshandlung ins Zentrum, sondern bringt die wahren Geschichten von Besatzungsmitgliedern und Passagieren auf die Bühne. Karten und weitere Informationen: www.theater-erfurt.de/stuecke/titanic.

Film „One for the Road“ und Wege aus der Sucht

Der Kinoklub am Hirschlachufer in Erfurt und die Stiftung Welt der Versuchungen laden am Sonntag, 19. November, um 11 Uhr alle Interessierten zu einem Filmgespräch ein. Gezeigt wird der aktuelle Streifen „One for the Road“ mit Frederick Lau und Nora Tschirner. Im darauffolgenden Gespräch diskutieren u.a. die Suchtlotsin Antje Herrmann und Nadin Helbing, Koordinatorin der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen (TLS) über den im Film dargestellten Alkoholkonsum und den mitunter steinigen Weg aus der Sucht.

“Ghost Place“ feiert Labelnight im Museumskeller

Das von Künstlerinnen geführte Non-Profit Label „Ghost Palace“ feiert seine erste Erfurter Labelnight am 17. November ab 20 Uhr im Museumskeller. Die Labelnight, die seit Gründung des Labels Anfang 2022 schnell zum regelmäßigen Bestandteil der Berliner Musikszene wurde, findet zum ersten Mal auch in Erfurt statt. Drei Künstler des Labels oder dessen Umfelds werden live zu einem kleinen Preis auftreten. Mit dabei sind „Lazy Giants“ (Post-Punk, Noiserock / San Francisco, Berlin), Vincent von Flieger (Ambient, SynthPop / Nürnberg) und Mizerak (Psychedelic, Ambient Rock / Leipzig).

Alltagsgeschichten von und mit Tommy Jaud

Nach dem großen Erfolg von „Komm zu Nix“ ist Bestseller-Autor Tommy Jaud im Herbst mit noch witzigeren Alltagsstories auf Tour und bricht mit seinen Satiren gut gelaunt ein Tabu nach dem anderen. Zu erleben am Freitag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Peterknecht am Anger 51.

Finissage zur Fotoausstellung „Wohin?“

In der Ausstellung „Wohin?“ in der Cyriakkapelle im Gebreite 75 sind fotografische Momentaufnahmen zu sehen. „Es handelt sich um alltägliche Situationen wie der Blick in einen U-Bahn-Haltestelle oder in ein Schaufenster. Auch wenn sie alltäglich sind, halten sie die Zeit an und geben den Raum, die Dinge zu Ende zu denken, über die wir im Alltag häufig hinwegsehen“, heißt es dazu. Die Ausstellung endet am Freitag, 17. November, um 18 Uhr mit einer Finissage.

Trauercafé der Malteser

Für Samstag laden die Malteser in Erfurt ab 10 Uhr wieder zur monatlichen Frühstückszeit für Trauernde in die Albert-Schleicher-Straße 2 ein. Das regelmäßig am dritten Samstag im Monat stattfindende Treffen richtet sich an Hinterbliebene, die von einem geliebten Menschen Abschied nehmen mussten, sagt Koordinatorin Lena Kreßmann. Besonders in der grauen Jahreszeit könne einen die Trauer überkommen, egal wie frisch oder lange her der Verlust sei. Viele Angehörige oder Freunde berichteten über die Einsamkeit insbesondere am Wochenende. So solle das Trauercafé eine Möglichkeit sein, gemeinsam in das Wochenende zu starten, in Gesellschaft zu frühstücken, sich auszutauschen oder einen Impuls mitzunehmen. Dieses Angebot kostenfrei und nicht an eine Konfession gebunden. „Wir sind ein offener Treff für alle Trauernden“, sagt Kreßmann. Wer sich angesprochen fühle, ist herzlich willkommen. Es bedarf keiner Anmeldung.

Sven Voigt aus Erfurt bundesweit im Rundfunk

Am Freitag, 17. November, gibt Sven Voigt biblische Impulse über den Geist der Pilgerschaft. Bei Radio Horeb, dem christlichen Sender katholischer Prägung, geht der Schulleiter der Edith-Stein-Schule Erfurt, staatlich anerkanntes katholisches Gymnasium mit staatlich anerkannter katholischer Regelschule, auf den Geist der Pilgerschaft ein. In der Sendung Credo spricht der Bibelwissenschaftler um 20.30 Uhr über das Thema „Gottes Volk auf dem Weg durch die Zeit“.

Andrew Dulysh Band in der Ilvers Musikbar

Der ukrainische Saxophonist Andrew Dulysh wird zusammen mit seinem Ensemble aus Musikern der Hochschule für Musik Weimar eine Konzert in der Ilvers Musikbar in der Magdeburger Allee 136 geben. „Sorgfältig ausgelesene Jazz-Standards treffen auf groovige, einzigartige Arrangements aus den Federn von Andrew Dulysh und Jonas Funk (Keys). Gemeinsam mit tighten Basslines von Daniil Lvin und energiegeladenem Schlagzeugspiel von Simon Seifert sorgt die Band für ein Konzerterlebnis der Extraklasse“, versprechen die Veranstalter. Konzertbeginn ist um 20 Uhr am Freitag, 17. November.