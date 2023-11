Tanz und Totensonntag, Landespolitik und Literatur – das sind nur einige der Themen der Nachrichten aus Erfurt.

Landtagsabgeordneter am Lutherdenkmal

Am Mittwoch, 27. November, lädt der Erfurter SPD-Landtagsabgeordnete Denny Möller zu seiner nächsten Informationsveranstaltung „Für ein sozialgerechtes Thüringen“ auf den Erfurter Anger ein. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, Fragen rund um die aktuelle Landespolitik oder Themen zur Stadt Erfurt mit dem Abgeordneten zu diskutieren. Wieder mit vor Ort ist der Stromspar-Check der Caritas Erfurt und berät kostenlos über die verschiedenen Möglichkeiten, im eigenen Haushalt Kosten und Energie zu sparen. Von 16 Uhr bis 18 Uhr auf dem Anger am Lutherdenkmal.

Literarischer Salon über Erziehungspraktiken

Ist Kindererziehung Privatsache? Wann hat der Staat die Pflicht, einzugreifen? Und wie weit darf die behördliche Kontrolle gehen? Die Autorin Jessamine Chan greift diese Fragen in ihrer dystopischen Erzählung „Institut für gute Mütter“ (2023) auf, bei der kleinste Vergehen in Erziehungspraktiken zur Dauerüberwachung der Mütter, staatlichen Umerziehungsprogrammen und dem Entzug des Sorgerechts führen. Im Literarischen Salon ist der Roman und sein thematischer Kontext Thema am Montag, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Buchhandlung Contineo. Ausgewählte Passagen des Romans werden vorgelesen. Den Abend moderieren Christiane Mock (Buchhändlerin) und Sabine Zubarik (Literaturwissenschaftlerin und Studienleiterin). Die Teilnahme ist kostenfrei.

Sonderfahrplan zum Totensontag

Anlässlich des Totensonntags erweitert die Evag das Verkehrsangebot auf der Stadtbahn-Linie 4. Am Samstag, 25. November, verkehren alle Fahrten von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr ab und bis Bindersleben im 15-Minuten-Takt. Am Sonntag, 26. November, verkehren alle Fahrten von 8.30 Uhr bis 11 Uhr im 20-Minutentakt und von 11 Uhr bis 16.30 Uhr ab und bis Bindersleben im 15-Minuten-Takt. Der Sonderfahrplan ist über www.evag-erfurt.de, das Service-Telefon: 0361/19449 und die Evag-App „Erfurt mobil“ abrufbar.

Tanzworkshop und Zeichnen

„Tanz.Impuls:Zeichnen“ ist der Workshop überschrieben, der am Donnerstag, 30. November, von 19.30 bis 21 Uhr angeboten wird. In diesem zeitgenössischen Tanz-Workshop entstehen im Wechselspiel mit der Erfurter Zeichenrunde neue Impulse der Bewegungsfindung. Unter Anleitung werden verschiedene Bewegungsqualitäten vermittelt, welche die Zeichenrunde aufs Papier bringt. Wiederum lassen die Tänzerinnen sich von den Skizzen der Zeichnerinnen inspirieren, neue und eigene Bewegungsarten zu finden. Eine Teilnahme ist ab 15 Jahren möglich. Workshop-Leiterin ist Laurie Penedo Bragança. Der Workshop ist kostenfrei Anmeldung unter anmeldung@kulturquartier-erfurt.de Ort des Workshops sind die Räume des Tanztheater Erfurt Vereins in der Lachsgasse 3.