Nachrichten aus Erfurt

Erfurt. André Rieu ist in Erfurt zu erleben. Allerdings nur auf der Kino-Leinwand. Was sonst noch in den kommenden Tagen n Erfurt passiert.

Die kommenden Tage halten in Erfurt diverse Veranstaltungen bereit. Dabei geht es nicht nur weihnachtlich zu. Auch Geschichtsfreunde kommen auf ihre Kosten.

André Rieus Weihnachtskonzert auf der großen Leinwand

Weihnachten beginnt in diesem Jahr früh für die Fans von André Rieu, dem weltberühmten Maestro der klassischen Musik, denn sein spektakuläres neues Kino-Konzert André Rieu´s White Christmas wird nur und schoin am 10.Dezember im Kino zu sehen sein. André Rieu´s White Christmas ist ein abendfüllendes Konzert, das in einem prächtig geschmückten Weihnachtspalast inszeniert wurde. Ein wahres Winterwunderland wurde dafür zum Leben erweckt. Eine Kulisse voller Schnee, mit zwei Eislaufbahnen und malerischen Winterszenen. Präsentiert wird das festliche Konzert in mehr als 250 Kinos in Deutschland und Österreich. Am 10,Dezember auch im Erfurter CineStar.

Jazz und Weihnachtssongs in der Bibliothek

Das Erfurter Duo „Behle“, bestehend aus Isabella (Gesang) und Christian Schieblich (Gitarre, Loop), präsentiert am Nikolaustag in der Bibliothek am Domplatz ein Programm, das sich zwischen rhythmisch aufgeladenem Jazz, entspannten Lounge-Klängen und glitzernden Weihnachtstiteln bewegt. Die Besucherinnen und Besucher könne nicht nur unbekannte Lieder kennenlernen, sondern auch bekannte Titel neu entdecken. Eintrittskarten an der Abendkasse; Rabatt mit Bibliotheksausweis. Beginn 18.30 Uhr

Orgelmusiken „zum Zuschauen“ im Dom an den nächsten Samstagen

In direkter Nachbarschaft zum Weihnachtsmarkt spielt Domorganist Silvius von Kessel an den beiden Samstagen, 9. und 16. Dezember jeweils von 17 bis 17.30 Uhr zwei Adventliche Orgelmusiken im Dom. Dabei kann sein Orgelspiel gesehen werden, da er zu ebener Erde am Zentralspieltisch der Domorgeln auftreten wird. Danach ist eine Besichtigung des Zentralspieltisches möglich. Es erklingen Choralbearbeitungen von Bach und Improvisationen des Domorganisten über Auszüge aus Bachs Weihnachtsoratorium. Unmittelbar danach ist eine Besichtigung des Zentralspieltisches möglich. Der Eintritt ist frei, am Ausgang findet eine Kollekte für den Zentralspieltisch und die Kirchenmusik statt.

„The Playfords“ musizieren in Büßleben

Am Vorabend des zweiten Advents, am Freitag lohnt der Besuch in der St.Petrikirche in Büßleben. Zum traditionellen Adventskonzert wird es diesmal ein Feuerwerk der Musik geben. Das mitteldeutsche Ensemble „The Playfords“ ist nach langer Zeit wieder einmal in Büßleben zu Gast. Auf historischen Instrumenten spielen sie Alte Musik in neuen Arrangements. Das Ensemble gründete sich 2001, inspiriert durch „The English Dancing Master“ von John und Henry Playford. Inzwischen sind sie gefragte Musikanten, nicht nur in Deutschland. Konzert am 8.Dezember, Beginn um 19 Uhr.

Freiluftausstellung zum Petersberg geht mit Führungen in die Schlussrunde

Die städtische Denkmalbehörde bietet zwei kostenlose Führungen an: Am Mittwoch. 6.Dezember um 13 Uhr unter dem Titel „Petersberg gestern und heute“. Die Führung bewegt sich entlang der Open-Air-Fotoausstellung. Treffpunkt ist am Domplatz, am Fuße des Petersbergs. Um die „historischen Planungsideen für den Petersberg“ geht es am Donnerstag, 7.Dezember. Treffpunkt ist 15 Uhr im Stadtmuseum Johannesstraße, Dann gibt es eine Führung durch die Ausstellung „Modell Innenstadt“.

Buchvorstellung im Erinnerungsort Topf & Söhne

Das Buch „Die H. Kori GmbH. Eine Berliner Ofenbaufirma und der nationalsozialistische Massenmord“ wird am 7. Dezember um 19 Uhr im Erinnerungsort Topf Söhne vorgestellt. Die Autorin Barbara Schulz sowie der Autor Axel Drieschner, beide vom Büro für Zeitgeschichte und Denkmalpflege in Berlin, sowie Autorin und Herausgeberin Annegret Schüle führen mit kurzen Vorträgen in das Gespräch ein.

Besonderes Vokalkonzert in der Thomaskirche

Die Thomasgemeinde lädt zum Quempassingen am Sonntag, 2. Advent, um 17 Uhr in die Thomaskirche ein. Kinderchor und Kantorei singen unter der Leitung von Sabine Strobelt alte und neue Adventslieder. Höhepunkt wird wieder das Singen des „Quempas“ sein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.