Nachrichten aus Erfurt

Erfurt Überraschungen für Dutzende Grundschüler, Konzerte, Bildungsurlaub und eine geschlossene Bibliothek. Worauf Erfurter in den kommenden Tagen so achten sollten, verraten wir hier.

Zusammen mit Vertretern der Bereitschaftspolizei Thüringen verteilte der Förderverein Spiel-und Freizeitplätze der Generationen in Erfurt e.V. an zehn Erfurter Grundschulen Wichtelpakete zum Nikolaustag. Zehn Grundschulen und Vorschuleinrichtungen aus Erfurt wurden dazu vom Amt für Bildung bestimmt und vom Förderverein Spiel- und Freizeitplätze der Generationen in Erfurt mit Geschenken bedacht. Zu den glücklichen Einrichtungen gehörten die Grundschulen „Johannesschule“, „Thomas Mann“, „Am Kleinen Herrenberg“, „Bechsteinschule“, „Humboldtschule“, „Astrid-Lindgren-Schule“, „Am Berliner Platz“, „An der Geraaue“, „Am Wiesenhügel“ und die „Schule am Zoopark“.

Unterstützt wurde diese Aktion von der Bereitschaftspolizei Thüringen, die als Mitorganisator der Auslieferung agierte. „Dank sei vor allem gesagt den vielen Unterstützern wie Bäckerei Bergmann, Obsthof Bosse, Stadtwerke Erfurt Gruppe, Globusmarkt Linderbach, MediaMarkt , der Gegenbauer Gruppe, Unfallkasse Thüringen und dem OBI Markt Erfurt Süd

Bürgersprechstunde mit MdL Denny Möller

Landtagsabgeordnete Denny Möller zu seiner letzten Bürgersprechstunde in diesem Jahr in sein Wahlkreisbüro in der Rathenaustraße 64 in Erfurt ein. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, Fragen rund um die aktuelle Landespolitik oder Themen zur Stadt Erfurt mit dem Abgeordneten zu diskutieren. Gerne nimmt er sich den Angelegenheiten an und bemüht sich um eine Lösung. Montag, 11. 12. 2023 von 16 Uhr bis 19 Uhr – Bürgersprechstunde in der Rathenaustr. 64. Eine Anmeldung ist im Vorfeld unter info@dennymoeller.de möglich.

Weihnachtliche Klänge auf dem Akkordeon

Am Samstag, dem 9. Dezember 2023, um 15 Uhr lädt das Erfurter Akkordeonorchester „Robert Flache“ zu seinem Weihnachtskonzert in den Erfurter Rathausfestsaal am Fischmarkt 1 ein. Die 15 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Harald Benkert präsentieren traditionelle und moderne weihnachtliche Melodien. Karten sind zum Preis von 15 Euro im J&M Musikland, Juri-Gagarin-Ring 27 – 29, in der Erfurt Tourist Information am Benediktsplatz 1 sowie an der Tageskasse erhältlich. Kinder und Jugendliche erhalten freien Eintritt.

Bildungsurlaub mit der Volkshochschule Erfurt

Beschäftigte in Thüringen haben einen Anspruch darauf, sich zur Weiterbildung von ihrem Arbeitgeber an bis zu fünf Tagen im Jahr freistellen zu lassen. Die Freistellung erfolgt unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes. An der Volkshochschule Erfurt können sich Bildungsinteressierte beispielsweise zu folgenden Kursen anmelden.

Der einwöchige Kurs „Tastschreiben meets Yoga“ mit Dozentin Heike Lindner, findet vom 27. bis 31. Mai 2024, jeweils von 8 bis 13:30 Uhr, statt. Es werden Grundkenntnisse des 10-Finger-Schreibens vermittelt und mit Yogaübungen wird aufgezeigt, wie man sich am Arbeitsplatz und auch zu Hause vom stressigen Arbeitsalltag entspannen kann. Die Kursgebühr beträgt 180 Euro, ermäßigt 144 Euro.





Vom 13. bis zum 17. Mai 2024, jeweils von 8.30 bis 13.30 Uhr, findet der Kurs „Englisch im Beruf – B1“ statt. In diesem Kurs werden bereits vorhandene Englischkenntnisse aufgefrischt und um das Themenfeld Beruf erweitert. Die englische Sprache wird mit Vokabular und speziellen Konversationsübungen zur praktischen Kommunikation in der Arbeitswelt geübt. Die Kursgebühr beträgt 180Euro, ermäßigt 144 Euro.

Alle Angebot der VHS Erfurt, die nach dem Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz anerkannt sind, sind in der Broschüre „Bildungsurlaub 2024“ zusammengefasst, die unter www.erfurt.de/ef146107 heruntergeladen werden kann .Fragen und Anmeldungen können per E-Mail an volkshochschule@erfurt.de gerichtet werden. Auch vor Ort in der Schottenstraße 7 stehen die Mitarbeitenden zur Verfügung.

Renovierungsarbeiten im Eingangsbereich der Bibliothek am Domplatz

Am 11. und 12. Dezember 2023 erfolgt der Zugang zur Bibliothek weiterhin ausschließlich über den Hintereingang des Gebäudes, erreichbar über die Marktstraße sowie die Pergamentergasse. Der Zugang ist nicht barrierefrei.

Der Eingang ist weiterhin gesperrt.

Zum Abschluss der Bauarbeiten muss die Bibliothek am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023, geschlossen werden. Telefonische Anfragen werden an diesen Tagen weiterhin unter 0361 655-1571 beantwortet. Eine Box für Medienrückgaben steht im Foyer der Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße 21 montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr zur Verfügung.

Ab Donnerstag, dem 14. Dezember 2023, ist die Bibliothek am Domplatz wieder zu den gültigen Zeiten geöffnet und kann wie gewohnt über den Haupteingang betreten werden.

Mitmachaktion im Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden

Am 9. Dezember 2023 lädt das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden zum Adventsbasteln in das Museumsgelände „Alter Pfarrhof“ ein. Zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr können kleine und große Besucher Wunschzettel, Weihnachtskarten und Baumbehang basteln. Während der Bastelzeit können sowohl der Wunschzettel für den Weihnachtsmann, als auch Karten für Familie und Freunde gebastelt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit selbst Baumbehang zu basteln, um den heimischen Weihnachtsbaum in einem ganz besonderen Glanz erstrahlen zu lassen.

Um den Besuch abzurunden, empfiehlt es sich, neben der alten Dorfschule und der Dauerausstellung „Schafhaltung in Thüringen“, noch die Sonderausstellung „Alle Jahre wieder“ zu besuchen. Die aktuelle Sonderausstellung richtet den Fokus auf das Landleben in der Zeit zwischen Erntedank und Weihnachten. Die Ernte war eingebracht - das landwirtschaftliche Wirtschaftsjahr damit zu Ende. Die Arbeit jedoch nicht. Nun galt es, Vorbereitungen für den Winter zu treffen. Es wurden Vorräte angelegt und die Menschen erledigten die Dinge, für welche im Sommer und Frühjahr keine Zeit blieb. Ebenso gezeigt werden soll der Winter mit positiven und negativen Aspekten. Zuletzt fließt die Betrachtung der Adventszeit und des Weihnachtsfestes in die Ausstellung mit ein.

Adventskonzert im Predigerkloster

Am Sonntag, dem 10. Dezember findet um 17 Uhr im geheizten Refektorium des Predigerklosters das zweite Adventskonzert statt. Natascha Scholl (Sopran), Katharina Simon (Violoncello) und Christina Wolf-Dreißig an der neuen Winterhalterorgel bringen adventliche und weihnachtliche Kompositionen von u. a. Georg Philipp Telemann, Christian Heinrich Rink und Peter Cornelius zu Gehör.

Eintrittskarten (10,-/7,-) für das etwa einstündige Konzert sind ab 16.15 Uhr an der Tageskasse zu erhalten.