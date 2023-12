Nachrichten aus Erfurt

Erfurt Der offene Austausch über die seelische Gesundheit, Lieder am Lagerfeuer und swinging christmas im Rathausfestsaal. Das sind nur einige der Angebote in den nächsten Tagen.

Neues Programm der Erfurter Gespräche zur seelischen Gesundheit 2024

Seit mittlerweile 20 Jahren finden sich zu den Erfurter Gesprächen zur seelischen Gesundheit Menschen mit Psychiatrieerfahrung, Angehörige, Interessierte und Mitarbeitende aus Einrichtungen und Diensten der Gemeindepsychiatrie im offenen Austausch zusammen. Einmal im Monat wird am Benediktsplatz 1 (im Gebäude hinter der Touristeninformation) eingeladen, sich zu bestimmten Themen moderiert auszutauschen.

2024 gibt es wieder ein Potpourri an gesellschaftlich interessanten Themen, wie im März 2024 „kollektive Traumatisierung, wenn der Krieg alles verändert“ oder „rechtliche Betreuung“. Auch die Folgen und Auswirkungen von psychischen Erkrankungen werden thematisiert, z.B. im Mai „Autismus“ oder im November der Umgang mit einer bipolaren Erkrankung.

In einem geschützten Rahmen finden ungezwungene Gespräche statt, bei denen alle Teilnehmenden von den Erfahrungen und Sichtweisen anderer profitieren können. Voneinander zu lernen und einen partnerschaftlichen Umgang miteinander zu fördern, ist Ziel dieses trialogischen Austauschs.

Die Gespräche finden in der Regel an jedem ersten Donnerstag im Monat von 18 bis 19.30 Uhr in der Alten Stadtmünze statt. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, ohne Anmeldung und Interessierten sind herzlich eingeladen. Das vollständige Veranstaltungsprogramm gibt es ab jetzt unter www.erfurt.de/118156.

„Swinging Christmans“ mit Hubertus Schmidt und David Timm

„Swinging Christmas“ ist zum vorweihnachtlichen Inbegriff für die Erfurter Fans des international tätigen Posaunisten Hubertus Schmidt geworden. Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, präsentiert er ein leicht beschwingtes Song-Programm im wunderschönen Rathausfestsaal in Erfurt, dessen Weihnachtsbaum allein schon sämtliche Erwartungen übertrifft.

In diesem Jahr ist kein geringerer als der Leipziger Universitätsmusikdirektor David Timm der musikalische Partner für das weihnachtlich jazzige Konzert. David Timm, als einer der Nachfolger im Amt von Max Reger, gehört zu den vielseitigsten Musikern unserer Zeit und ist als Pianist, Organist und Dirigent ein Garant für große Konzerterlebnisse.

Obwohl sich beide Musiker vorrangig der klassischen Musik verpflichtet fühlen, gehört die Hinwendung zum swingenden musikalischen Erbe zu den Vorlieben beider Künstler. In der Vergangenheit gab es bereits gemeinsame Konzerte von David Timm und Hubertus Schmidt in der die sie die Evergreens der weihnachtlichen Swing Ära haben aufleben lassen. Lassen Sie sich für einen wunderschönen Abend aus Ihrer Alltagswelt entführen und genießen Sie kurz vor dem Weihnachtsfest die traumhaften Weihnachtssongs von Barbara Streisand, Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin, Irvin Berlin natürlich ergänzt durch Werke von Antonia Vivaldi und Johann Sebastian Bach!

Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in Erfurt und Umgebung. Ticketversand und Bestellung von Gruppentickets über www.cultour-buero-herden.de.

„Weihnachtslieder und Geschichten am Feuer“ im Erfurter Krönbackenhof

Auch in diesem Jahr gibt es sie wieder – die „Weihnachtslieder und Geschichten am Feuer“ mit dem Erfreulichen Theater Erfurt und Freunden. Seit 2004, also nahezu 20 Jahren, singt und erzählt es für viele Erfurter und Gäste Lieder und Geschichten zur Weihnacht, für viele gehört es schon zur vorweihnachtlichen Tradition. Zu hören sind wieder altbekannte, aber auch neue Lieder und Geschichten für die ganze Familie zum Zuhören und Mitsingen. Der Eintritt ist frei.

Termine: Samstag, 16.12. von 17 bis 18 Uhr und Sonntag, 17.12. von 17 bis 18 Uhr im Kulturhof zum Güldenen Krönbacken, Michaelisstraße 10

