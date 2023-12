Nachrichten aus Erfurt

Erfurt Der Untergang der Titanic ist am Erfurter Theater ein umjubeltes Spektakel. Eines, das jetzt noch öfter erlebt werden kann.

Blutspende auch am Weihnachtsfeiertag

Um einen Engpass in der Blutversorgung zu vermeiden, lädt der DRK-Blutspendedienst zur Blutspende am zweiten Weihnachtsfeiertag ein. Am 26. Dezember können Interessierte ins Institut Erfurt in die Sankt-Christophorus-Straße 1 kommen. Von 11 bis 16 Uhr steht das Blutspende-Team zur Verfügung und freut sich auf viele Blutspenderinnen und Blutspender. Nach der Spende erhalten alle Lebensretter ein weihnachtliches Festmenü, außerdem gibt es ein kleines Geschenk als Dankeschön.

Festliche Konzerte mit dem Augustiner-Vocalkreis

Es wird festlich, wenn der Augustiner-Vocalkreis zu seinen Adventskonzerten einlädt. Sie finden am Donnerstag, 21. Dezember, um 20 Uhr in der Kirche „Unserer lieben Frauen“ in Erfurt-Linderbach und am Samstag, 23. Dezember, um 17 Uhr in der Erfurter Predigerkirche statt. Zu hören sind Chorwerke von Heinrich Schütz, Wolfram Buchenberg, Vytautas Miškinis und Fredo Jung. Chorleiterin Ingrid Kasper hat im Oktober als Nachfolgerin von Dietrich Ehrenwerth die Probenarbeit des Ensembles übernommen, so dass nun ein erstes gemeinsam erarbeitetes Programm entstand. Dazu wird herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Im Mittelpunkt der Konzerte stehen liturgische Stücke, die schon im Mittelalter entstanden. Diese Antiphone sind gregorianische Gesänge, die seitdem in der Woche vor Weihnachten in den Kirchen gesungen werden und die Vorfreude auf das Fest ausdrücken. Nach ihrem Anfangsbuchstaben werden sie „O-Antiphone“ genannt. Der Augustiner-Vocalkreis singt deshalb in diesem Jahr die Antiphon „O komm, Emmanuel“ und den Lobgesang der Maria, das Magnificat, in Vertonungen von Komponisten aus mehreren Jahrhunderten. „So wird der wunderschöne alte Text in immer in neue Klänge gehüllt“, sagt Ingrid Kasper.

Titanic geht noch mehrfach unter

„Mitreißend bis zum Untergang“ betitelt Holger Schalling seine Rezension zur Premiere von Titanic im Freien Wort, von einer umjubelten Premiere spricht Jan Kreyßig in der Thüringer Allgemeinen Zeitung und Kai Wulfes von der Musicalzentrale schreibt „Atemberaubend inszeniert, choreografiert, ausgestattet und besetzt. Hier stimmt einfach alles. Titanic in Erfurt ist ein absolutes „Must-See“!“. Erfreulicherweise kann das Theater Erfurt auf die hohe Nachfrage reagieren und nach Rücksprache mit allen Beteiligten insgesamt drei zusätzliche Vorstellungen des gleichnamigen preisgekrönten Broadway-Musicals von Maury Yeston anbieten. Zusätzliche Termine: 14. Januar 2024, 19.30 Uhr, 21. Januar 2024, 14 Uhr, und am 8. Februar 2024 um 19.30 Uhr.