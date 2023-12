Nachrichten aus Erfurt

Erfurt Rund um Chor- und Rockkonzerte zur Weihnachtszeit sowie anstehende Schließzeiten in den Ämtern geht es in den aktuellen Informationen aus der Landeshauptstadt.

„Fröhlich soll mein Herze springen“

Zum festlichen Weihnachtskonzert wird am 2. Weihnachtsfeiertag um 20 Uhr in die Michaeliskirche Erfurt eingeladen. Unter dem Titel „Fröhlich soll mein Herze springen“ bietet das Musikerinnen-Ensemble „Musica Amica Mea“ in diesem Jahr ein farbenfrohes Programm mit weihnachtlicher Vokalmusik vom Frühbarock bis zur Bach-Zeit, aufgelockert durch Instrumentalmusik für Flöte und Orgel. Kraftvolle Klänge, aufgeladen mit der Freude über das weihnachtliche Geschehen, kommen zu Gehör. Duette von weniger bekannten Komponisten wie Michael Praetorius, Heinrich Grimm, Johann Vierdanck und anderen stehen neben Stücken von Schütz, Bach und Händel. Als „Musica Amica Mea” sind Gretel Wittenburg (Sopran), Christiane Trost (Mezzosopran, Orgel) und Dietlind Baumgarten (Orgel, Flöte) seit 2014 gemeinsam unterwegs, um vor allem Kirchenräume mit ihren wundervollen Stimmen zu füllen. Zu ihrer Spezialität gehört die Barockmusik, von der das diesjährige Weihnachtskonzert geprägt sein wird. Eintrittskarten sind bis 23. Dezember im Vorverkauf im Ticket-Service der Tourist-Information Erfurt erhältlich. Restkarten sind zu 16/14 Euro an der Abendkasse erhältlich. Telefonische Vorbestellung ist bis zum 23. Dezember möglich unter 03677/840417.

Anger 77: Weihnachtskonzerte im Doppelpack im Museumskeller

Anger 77 kommen am 22. und 23. Dezember mit ihrem Album „Weites Land“ in den Museumskeller, um ihr traditionelles Weihnachtskonzert zu spielen - und das in doppelter Ausführung. Das zweite Konzert am 23. Dezember ist bereits ausverkauft. Die Kultband um Kocher und Sigi schenkt ihren Anhängern und sich selbst gleich zwei Shows im kuscheligen Ambiente, um der Nachfrage gerecht zu werden und trotzdem das Wohnzimmerfeeling zu erhalten. Wer letztes Jahr erlebt hat, wie Anger 77 und ihre Fans den Museumskeller in ihrer Heimatstadt zum Fliegen gebracht haben, weiß warum. Ein gelungener Jahresabschluss nimmt hier seinen Anfang, versprechen die Veranstalter. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Museumskeller.

Polos Weihnachtsexpress sammelt Geld für guten Zweck

Bereits zum zweiten Mal nach 2018 organisierten Daniel Stassny von der Stadtharmonie Erfurt und Stadtrat Christian Poloczek-Becher (FDP) „Polos Weihnachtsexpress“ um Gelder für die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen im Projekt Orchesterakademie des Fördervereins der Stadtharmonie Erfurt zu sammeln. 60 Gäste genossen bei der Stadtrundfahrt in einer weihnachtlich geschmückten Stadtbahn die Aktion für den guten Zweck. Mit musikalischer Begleitung von vier Musikern des Blasorchesters der Stadtharmonie, Glühwein und Stollen wurde Geld gesammelt. „Ich freue mich sehr über den tollen Anklang, über die gute Laune der Fahrgäste und über die Spendenbereitschaft und danke allen sehr!“ sagt Poloczek-Becher, welcher selber die Bahn durch die weihnachtliche Stadt Erfurt fuhr. „Die Resonanz war so groß, das wir im kommenden Jahr diese Tour ganz sicher wieder fahren werden.“ 800 Euro kamen bei der Sonderfahrt zusammen und werden nun für Kinder und Jugendliche eingesetzt, die dadurch die Möglichkeit einer musikalischen Bildung bekommen.

Chormusik erklingt in Linderbacher Kirche

Ein Chorkonzert mit dem Augustiner-Vocalkreis unter Leitung von Landesmusikdirektorin Ingrid Kaspar erklingt am Donnerstag, 21. Dezember, um 29 Uhr in der Kirchre „Unsere lieben Frauen“ in Linderbach. In der letzten Woche vor Weihnachten gibt es für jeden Tag ein sogenanntes O-Antiphon, einen gregorianischen Gesang, der dem Magnificat, dem Lobgesang der Maria, gesungen wird. Damit wird die Vorfreude auf Weihnachten musikalisch ausgedrückt. Der Augustiner-Vocalkreis singt deshalb in diesem Jahr die Antiphon „O Emmanuel“ und das Magnificat in Vertonungen durch mehrere Jahrhunderte, so dass der Text immer wieder in neuen Klängen gehüllt wird. Chorleiterin Ingrid Kaspar hat im Oktober als Nachfolgerin von LKMD Dietrich Ehrenwerth die Probenarbeit des Ensembles übernommen, so dass nun ein erstes gemeinsam bearbeitetes Programm entstehen konnte.

Schließzeiten der Ämter über den Jahreswechsel

Die im Verwaltungsgebäude der Stauffenbergallee 18 ansässigen Ämter Umwelt- und Naturschutzamt sowie die Abteilung Steuern der Stadtkämmerei bleiben vom 27. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Ebenso geschlossen in dieser Zeit ist das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt. Geschlossen vom 27. Dezember bis 1. Januar ist auch das Technische Rathaus in der Warsbergstraße 3. Zeitgleich finden auch keine Sprechstunden in der Ortsteilbetreuung in der Rumpelgasse statt. Der Amtsleiterbereich des Amtes für Bildung und die Abteilung Schulverwaltung in der Schottenstraße 22 bleiben vom 27. bis 29. Dezember für den Besucherverkehr geschlossen. Vom 22. Dezember bis 1. Januar ist die Abteilung Verkehr des Tiefbau- und Verkehrsamtes inklusive der Straßenverkehrsbehörde in der Johannesstraße 173 nicht besetzt. Einen Schließtag gibt es im Erfurter Entwässerungsbetrieb am 29. Dezember.

Ateliergemeinschaft lädt ins Kontor ein

Die Erfurter Künstler Michal Schmidt und Martin Fink laden am Mittwoch, 20. Dezember, zwischen 12 und 18 Uhr zu einem Atelierbesuch ins Kontor Erfurt ein. Neben Gemälden aller Art bieten sie wiederentdeckte Zeichnungen und Druckwerke zu besonderen Konditionen an. „Wir freuen uns auf nette Gesellschaft zu Glühwein und Gebackenem“, heißt es in der Einladung.

Swinging Christmas mit David Timm und Hubertus Schmidt

„Swinging Christmas“ ist zum vorweihnachtlichen Inbegriff für die Erfurter Fans des international tätigen Posaunisten Hubertus Schmidt geworden. Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, präsentiert er ein leicht beschwingtes Song-Programm im Rathausfestsaal. In diesem Jahr ist der Leipziger Universitätsmusikdirektor David Timm der musikalische Partner für das weihnachtlich jazzige Konzert. David Timm, als einer der Nachfolger im Amt von Max Reger, gehört zu den vielseitigsten Musikern unserer Zeit und ist als Pianist, Organist und Dirigent ein Garant für große Konzerterlebnisse, heißt es in der Einladung zum Konzert am Donnerstag, 21. Dezember, um 19 Uhr.