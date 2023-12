Erfurt Sagenhaftes und Musikalisches, Anerkennung für die Forschung und Schließzeiten zum Jahreswechsel - all das und mehr gibt es in den aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Sagen unter und über Erfurt

Zum Theaterspaziergang „Sagen unter und über Erfurt“ durch Keller und Dachböden kann auch an den Feiertagen gestartet werden. Am 25. Dezember ist um 17 Uhr die Touristinfo Erfurt am Benediktsplatz der Treffpunkt dafür. Ebenso am Sonntag, 31. Dezember, dann um 18.30 und und 21.30 Uhr. Karten und Infos unter www.theaterfirma.de und 0177/5986260.

Rio Reiser Hommage im HsD

Nach drei Jahren Zwangspause ist es wieder so weit: Die Erfurter Band Junimond gibt ihr traditionelles Jahresabschlusskonzert im Haus sozialer Dienste (HsD) am Juri-Gagarin-Ring. Termin ist der Donnerstag, 28. Dezember, ab 20 Uhr. Junimond inst ein Ableger der Thüringer Kult-Kapelle Kirsche & Co. Bereits 1996, kurz nach Rio Reisers Tod, reifte die Idee, ein paar Gedenkkonzerte zu geben. Seither spielt die Band mit Leidenschaft und authentisch die Songs von Reiser und Ton Steine Scherben. Als Support des Abends steht die Blues-Rock-Band The BlueDogs auf der Bühne.

Bischof und Ministerpräsident besuchen Bedürftige

Auch dieses Jahr findet am 24. Dezember das Weihnachtsessen der Caritas für die Gäste des Caritas-Tagestreffs/ Suppenküche in Erfurt statt. Die Feier am Heiligen Abend, an der auch der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr teilnehmen wird, beginnt um 13 Uhr mit einer ökumenischen Weihnachtsandacht in der Erfurter Brunnenkirche, Fischersand 24. Als Gäste werden später auch der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow und Caritasvorstand Raymund Hahn begrüßt, die tatkräftig helfen werden. Mit Kaffee und Stollen wird die Feier nach der Andacht an zwei Orten fortgesetzt; zum einen im Caritas Tagestreff, Regierungsstraße 55 und zudem im Gemeindehaus der Erfurter Reglergemeinde (Juri-Gagarin-Ring 103). Die Gäste zur Reglergemeinde werden mit einem Bus fahren, den dankenswerterweise die Erfurter Stadtwerke mit einer Spende ermöglicht haben. Zum Abschluss gibt es für alle ein warmes Abendbrot (Entenbraten mit Klößen und Rotkraut) und es erfolgt die Ausgabe der Geschenktüten des Rotary Club Erfurt an alle Teilnehmenden. Auch 2023 unterstützt der Rotary Club Erfurt das Weihnachtsfest durch eine große Lebensmittelspende.

Bibliotheken bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen

Die Einrichtungen der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt bleiben zwischen den Feiertagen geschlossen:

Bibliothek Domplatz: geschlossen vom 24. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024

Kinder- und Jugendbibliothek: geschlossen vom 24. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024

Bibliothek Berliner Platz: geschlossen vom 24. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024

Bibliothek Südpark: geschlossen vom 24. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024.

Bibliothek Krämpfervorstadt: geschlossen vom 21. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024

Bibliothek Johannesplatz: geschlossen vom 22. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024

Bibliothek Drosselberg: geschlossen vom 22. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024

Fahrbibliothek: Fahrpause vom 20. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024

Während der Schließung ist die Ausleihe, Bestellung und Rückgabe von Medien nicht möglich. Die Leihfristen der Medien werden automatisch verlängert. Bei bereits überfälligen Medien wird die Versäumnisgebühr erst ab dem 2. Januar 2024 weiterberechnet. Die Rückgabe von Medien ist ab Dienstag, dem 2. Januar 2024, wieder möglich. Die Online-Angebote der Stadt- und Regionalbibliothek sind jederzeit und ortsunabhängig unter www.erfurt.de/bibliothek auch während der Schließzeiten erreichbar.

Kimono-Forschungsprojekt nominiert

Das Forschungsprojekt Kimono-EF wurde für den Deutschen Mobilitätspreis 2023 nominiert. Ausgewählt aus 200 Einreichungen gehört es damit zu den drei besten Projekten der Kategorie „Digital Transformation & Data Driven Mobility“. Volker Wissing, Minister für Digitales und Verkehr, zeichnete das Projekt am 30. November in Berlin aus. Ziel des Projektes ist es, die Verkehrssicherheit und den Komfort mobilitätseingeschränkter Menschen zu steigern. Im Fokus stehen dabei Knotenpunkte mit Ampeln und Übergänge zum ÖPNV, die mit verschiedenen Sensoren ausgestattet werden. Erkennt das System dort Menschen mit Behinderung, wird etwa die Grünzeit der Ampel verlängert oder das ÖPNV-Fahrzeug zum Warten aufgefordert. Das geschieht auch dank Verfahren der Künstlichen Intelligenz automatisch, diskriminierungsfrei und unabhängig von Tageszeit und Wetter. Damit ermöglicht das Projekt auch den Menschen gesellschaftliche Teilhabe, die sonst noch zu oft auf Hilfe und den motorisierten Individualverkehr angewiesen sind. Projektinitiator ist die Fachhochschule Erfurt. Projektpartner ist die Stadtverwaltung Erfurt, vertreten durch das Tiefbau- und Verkehrsamt. Marcus Hirschberger vom Tiefbau- und Verkehrsamt und Professor Carsten Kühnel von der FH Erfurt nahmen die Auszeichnung entgegen.

Noch gibt es wenige Restkarten für das Neujahrskonzert

Termine fürs Neujahrskonzert gibt es am 1. und 7. Januar, jeweils um 18 Uhr im Großen Haus des Theaters Erfurt. Wie jedes Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine besondere Auswahl an berauschender Musik freuen, die sie beschwingt aufs neue Jahr einstimmt. Das Neujahrskonzert der Saison 2023/2024 wird das Publikum auf eine Reise durch die bunte Musikwelt mitnehmen. Werke berühmter Komponisten entführen sie von Norwegen nach Italien, von China bis nach Spanien. Verbindend wirken, passend zur aktuellen Wasser-Spielzeit, Flüsse oder gar ganze Weltmeere, auf deren Wellen schaukelnd sich die Zuhörenden treiben lassen dürfen. Das Philharmonische Orchester Erfurt spielt die bekannten Melodien unter der gemeinsamen Leitung von Clemens Fieguth und Stefano Cascioli. Moderiert wird das Neujahrskonzert von Generalintendant Guy Montavon. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Emmerich Kálmán, Edvard Grieg, Frank Lehár, Giacomo Puccini und Johann Strauß. Einige wenige Restkarten sind noch im Besucherservice des Theaters Erfurt oder unter https://www.theater-erfurt.de/stuecke/neujahrskonzert verfügbar.