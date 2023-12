Erfurt Musikalisch wird das neue Jahr in Erfurt begrüßt, die Evag stellt ihre Fahrscheinautomaten ab und im Museum wird‘s schweinisch. Dies und mehr in den Nachrichten aus Erfurt.

Auf der Spur von Schwein und Schweinskram

Zu einer Führung durch die Sonderausstellung „Schweinskram: Künstlerisches, Rares, Albernes, Museales aus der Privatsammlung Eberhard Frank“ sind Besucher am 2. Januar, dem ersten eintrittsfreien Dienstag im neuen Jahr, um 16 Uhr ins Museum für Thüringer Volkskunde eingeladen. In mehr als 30 Jahren hat Eberhard Frank Künstlerisches, Wissenswertes und Lustiges zu den intelligenten Tieren gesammelt. Zugleich soll die Ausstellung ermutigen, den heutigen Umgang mit sogenannten Nutztieren zu reflektieren. In der etwa halbstündigen Führung gibt der Sammler einen Einblick in die Vielfalt seiner Exponate und die damit verbundenen Geschichten. Auch die Dauerausstellung im Museum für Thüringer Volkskunde lädt ein, sich auf die „Spur“ des Schweins zu begeben und sich an Zeiten zu erinnern, in denen Fleisch für die meisten nur an Sonn- und Feiertagen auf den Tisch kam, die Tiere sehr viel sichtbarer waren und (Haus-)Schlachtfeste zu den Höhepunkten des Jahres gehörten.

Ofenführerschein hilft beim Brennholz-Sparen

Seit Oktober bietet die Stadt Erfurt den Ofenführerschein an. Über 270 Gutscheine wurden seitdem an Bürgerinnen und Bürger abgegeben. Sie konnten in einem Online-Training lernen, wie sie ihre Holzöfen besser bedienen. Die Teilnehmenden können nun Brennholz sparen und sich über weniger Wartungsaufwand freuen. Das Wichtigste passiert nebenbei: In Erfurt wird sich die Schadstoffbelastung der Luft durch Holzöfen ebenso verringern wie die Anzahl der Nachbarschaftsbeschwerden wegen Rauch- und Geruchsbelästigung durch falsch bediente Öfen und Kamine. „Wir sind mit den ersten Ergebnissen der diesjährigen Kampagne ‚Smartes Heizen mit Holz‘ sehr zufrieden“, berichtete Andreas Horn, Beigeordneter für Sicherheit, Umwelt und Sport. Rund 230 kostenlose Gutscheine können noch von der Stadtverwaltung Erfurt abgerufen werden. Wer den Ofenführerschein kostenlos absolvieren will, kann unter www.ofenakademie.de/erfurt einen Zugangscode für ein Online-Training abfragen.

Orgelmusik erklingt zum Jahreswechsel

Zur traditionellen „Orgelmusik zum Jahreswechsel“ wird am Silvesterabend zum 21 Uhr in die Predigerkirche eingeladen. Kirchenmusikdirektor Matthias Dreißig spielt festliche und besinnliche Kompositionen von u. a. Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und des französischen Komponisten Leon Boellmann. Der Eintritt für das etwa halbstündige Konzert ist frei, am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.

Traditionelles Neujahrskonzert in Vieselbacher Kirche

Am 1. Januar erklingt um 19.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Vieselbach die Sauer-Walcker-Orgel. Zum traditionellen Neujahrskonzert wird Organistin Andrea Malzahn die Orgel bei besonders heiterer Musik mit vielen Überraschungen „tanzen“ lassen. Die Bänke sind geheizt, die Kollekte ist für die Kirchenmusikim Kirchspiel Vieselbach bestimmt. Unterstützt wird die Veranstaltung der Kirchgemeinde vom Verein Freundeskreis Kirchenmusik im Kirchspiel Vieselbach e.V. Der 2011 gegründete Verein sucht Mitglieder, Helfer und Förderer. Ansprechpartner für Fragen zum Verein ist der Vorsitzende, Gotthard Anger, Tel. (036203) 767984, E-Mail: gotthard-anger@t-online.de.

Evag schaltet ihre Fahrkartenautomaten ab

Aus technischen Gründen werden die Fahrkartenautomaten an den Haltestellen der Evag kurz vor Jahresende abgeschaltet. Die Abschaltungen beginnen bereits am Freitag, 29. Dezember, in den Außenbereichen der Stadt. Im Innenstadtbereich werden die letzten Automaten bis zum 31. Dezember mittags abgeschaltet. Die Wiederinbetriebnahme beginnt ab Montag, 1. Januar, in den Innenstadtbereichen. In den Außengebieten endet die Inbetriebnahme im Laufe des 3. Januar. Die Evag bittet ihre Fahrgäste um Verständnis und empfiehlt, sich gegebenenfalls bereits im Vorfeld mit Fahrscheinen zu versorgen. Fahrgästen mit Smartphone steht die Ticket-App Faritiq zur Verfügung.

Zusätzliche Fahrten im Berufsverkehr im neuen Jahr

Ab Dienstag, 2. Januar, werden zusätzliche Fahrten im Berufsverkehr angeboten. So wird es auf der Bus-Linie 20 montags bis freitags ein weiteres Fahrtenpaar im Berufsverkehr von Zeitfracht geben. Die Bus-Linie verkehrt um 23.48 Uhr ab Rieth bis Ferdinand-Jühlke-Straße und um 0.02 Uhr von dort wieder zurück. Eine Verbesserung gibt es auch im Gewerbegebiet Stotternheim. Die bisher nur freitags gegen Mitternacht verkehrende Fahrt der Bus-Linie 30 von Stotternheim in Richtung Zoopark verkehrt künftig auch montags bis donnerstags. Die Abfahrtszeit wird geringfügig angepasst, um den Stadtbahn-Anschluss am Zoopark in Richtung Anger zu gewährleisten. Auf der Bus-Linie 52 kommt es zu umfangreichen Anpassungen bei den Abfahrtszeiten. Grund sind geänderte Schichtzeiten bei Zalando. Den neuen Fahrplan finden Fahrgäste ab sofort unter www.evag-erfurt.de.

Berufsberatung im Erwerbsleben jeden ersten Dienstag im Monat

Die Berufsberatung im Erwerbsleben unterstützt auch Beschäftigte bei Veränderungsprozessen im Berufsleben. Im Rahmen einer offenen Sprechstunde bieten die Berater*Innen Interessierten, ohne Voranmeldung, die Möglichkeit einer telefonischen Beratung an. In Jahr 2024 findet dazu jeden ersten Dienstag im Monat ein Telefonsprechtag, in der Zeit von 9- 18 Uhr, statt. „Nutzen Sie Ihre Chance und stellen Sie Ihre Fragen zum Telefonsprechtag“, empfiehlt die Agentur für Arbeit. Die Telefonnummer lautet: 0361/3022222.