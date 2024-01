Nachrichten aus Erfurt

Erfurt Musik zum Jahresauftakt, Tattoos für Tierfreunde und Tanzen für Akzeptanz - darum geht es in den Nachrichten aus der Landeshauptstadt Erfurt.

Brüder gestalten das 5. Sinfoniekonzert

Die Brüder Andreas und Daniel Ottensamer sind als Solo-Klarinettisten der Berliner bzw. Wiener Philharmoniker an Top-Positionen auf ihrem Instrument. Andreas Ottensamer ist zudem als Dirigent erfolgreich und leitet das 5. Sinfoniekonzert, in dem sein Bruder den Solopart übernimmt. Wie eine Fanfare eröffnet Leonard Bernsteins beliebte Ouvertüre zu Candide das Konzert. Der Franzose Jean Françaix beschrieb sein Klarinettenkonzert als „eine akustische Kunstflugshow, mit Loopings, Drehungen und ziemlich beängstigenden Sprüngen für den Solisten.“ Dagegen ist Tschaikowskys 4. Sinfonie von Schwermut und starken Stimmungsgegensätzen geprägt. Das Thema des Beginns entspricht dem „Schicksal, jene verhängnisvolle Macht, die [...] wie ein Damoklesschwert über unserem Kopf hängt.“ Doch weist der Komponist in einem erklärenden Programm auch einen positiven Weg: „Wenn du in dir selbst keinen Grund zur Freude findest, schau‘ auf andere Menschen. Geh‘ ins Volk.“

Termine dafür gibt es am Donnerstag, 11. Januar, 20 Uhr, sowie Freitag, 12. Januar 2024, 20 Uhr im Großen Haus. Eine Einführung beginnt jeweils 19.30 Uhr. Außerdem gibt es ein Mittagskonzert am Donnerstag, 11. Januar, 12.30 Uhr, bei freiem Eintritt. Weitere Informationen unter: https://www.theater-erfurt.de/stuecke/5-sinfoniekonzert-8

Reglersingschar interpretiert Musikstücke zum Epiphaniasfest

Epiphaniasmusik erklingt am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr in die Reglerkirche. In einem überwiegend aus a capella - also unbegleiteten – Chorwerken bestehenden Programm werden durch die Reglersingschar unter Leitung von Kantor Samuel Huhn Kompositionen verschiedenster Epochen zu Gehör gebracht: neben Michael Praetorius und Johann Sebastian Bach werden auch Werke von Camille Saint-Saens, Peter Cornelius und Hugo Distler zu hören sein. Das zentrale Thema dieser Musik ist das Lied „Ich steh an deiner Krippen hier“, welches der Chor auf verschiedene Weisen interpretieren wird. Unter anderem erklingt dieser Choral auch in Bachs Weihnachtsoratorium. Aus den Kantaten 4-6 werden ebenfalls Choräle sowie Rezitative zu hören sein, die thematisch auf das Epiphaniasfest ausgerichtet sind. Ein weiteres wichtiges Werk ist die Motette „Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Tattoos für den guten Zweck

Weil Tierschutz im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut gehen kann, stechen die beiden Erfurter Tattoo-Artists „Linienliebe“ und „Hobocat“ Tattoos für den guten Zweck. 70 Prozent des Erlöses gehen an das Tierheim Eisenberg und die Stadttaubenhilfe Erfurter Tauben. Interessenten können aus rund 20 Motiven wählen. Die Kosten je Tattoo liegen zwischen 100 und 150 Euro. Die Terminvereinbarung für Freitag, 5. Januar, zwischen 10 und 17 Uhr, im Tattoostudio in der Nordhäuser Straße 80 sowie die Auswahl der Motive erfolgen über instagram @yeah_baby_studio.

Start in das Ausstellungsjahr mit Eva Skupin

Am Montag, 8. Januar, um 18 Uhr startet der Verband bildender Künstler Thüringen mit einer Vernissage der Ausstellung „von der Schönheit des einvernehmlichen Schweigens” von Eva Skupin das neue Ausstellungsjahr. Die Galerie befindet sich im Haus zum Bunten Löwen auf der Krämerbrücke 4.

Projekt auf der Tanztenne Petersberg: „Nächster Halt Akzeptanz“

Ab Februar soll auf der Tanztenne Petersberg im Zuge des Projektes „Nächster Halt: Akzeptanz“ eine Theaterprojektgruppe entstehen. Es geht darum, das Theaterspielen und den Tanz spielerisch zu entdecken, sich selbst auszuprobieren, Kreativität und künstlerisches Können beim Schreiben, Spielen, sowie beim Konzipieren und Erstellen von Requisiten, Bühnenbildern und mehr frei zu entfalten. „Auf Grundlage einer Auseinandersetzung mit Akzeptanz und Vorurteilen in unserer Gesellschaft werden wir ein eigenes Theaterstück schreiben und zu Ende des Projektes aufführen“, heißt es in der Ankündigung. Dafür wird es nach dem Auftakt des Projektes wöchentliche Proben geben. Das Projekt beginnt in den Winterferien. Vom 13. bis 17. Februar wird eine Ferienprojektwoche stattfinden. In dieser werden die Teilnehmenden von Montag bis Freitag zusammen Workshops zum Thema erhalten und auf Grundlage dieser das Theaterstück konzipieren und mit dem Schreiben beginnen. Die Teilnehmenden sind von Montag bis Freitag, jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf der Tanztenne Petersberg. Es sind keine Erfahrungen im Tanz oder Theaterspiel vorausgesetzt. Weitere Informationen: https://www.tfe-erfurt.de/kurse-projekte/nächster-halt-akzeptanz/