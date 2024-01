Nachrichten aus Erfurt

Erfurt Um festliche Musik im Erfurter Dom, die Not indigener Völker in Südamerika, freie Wohnprojekte in der Stadt und mehr geht es in den aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt Erfurt.

Kinder- und Jugendchor singt im Erfurter Dom bei freiem Eintritt

Zum Ausklang der Weihnachtszeit singt der Kinder- und Jugendchor am Erfurter Dom im Erfurter Dom ein festliches Konzert mit weihnachtlicher Musik im Hohen Chor des Domes. Auf dem Programm stehen Werke u. a von Rheinberger, Rutter und Willcocks sowie Lieder zu Weihnachten und Dreikönig zum Mitsingen. Von Benjamin Britten erklingt der erste Teil des bekannten Zyklus „Ceremony of Carols“ für Chor und Harfe. Im Rahmen des Konzertes überbringen Sternsinger und Weihbischof Dr. Hauke den Konzertbesuchern den Haussegen zum Dreikönigsfest „to go“. Die jungen Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Elisabeth Lehmann-Dronke freuen sich, mit diesem Konzert am Sonntag, 7. Januar, um 16.30 Uhr im Erfurter Dom für zahlreiche Besucher noch einmal die weihnachtliche Freude zum Klingen zu bringen. Der Kirchenraum ist nicht beheizt; aus diesem Grund wird das Konzert auf eine Dauer von ca. 45 Minuten begrenzt. Der Eintritt ist frei - am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Sparkassenstiftung: Anträge auf Förderung möglich

Die Sparkassenstiftung Erfurt förderte im Jahr 2023 insgesamt 47 Projekte gemeinnütziger Vereine mit 116.950 Euro. Förderanfragen für die Mitte März 2024 stattfindende Frühjahrssitzung des Stiftungskuratoriums können noch bis zum 15. Februar 2024 eingereicht werden. Das Online-Anfrageformular sowie weitere Informationen zu den Förderkriterien sind zu finden unter www.sparkassenstiftung-erfurt.de. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 ist die Sparkassenstiftung Erfurt engagiert, um gemeinnützige Vereine und Projekte in der Landeshauptstadt Erfurt finanziell zu fördern.

Umweltschutz in Lateinamerika ist Thema bei der Offenen Arbeit

Um den Kampf um die Rechte der Mutter Erde gegen ökonomische Interessen geht es am Donnerstag, 11. Januar, ab 19.30 Uhr bei der Offenen Arbeit. „Linke lateinamerikanische Regierungen rühmen sich oft für ihr Engagement beim Schutz der natürlichen Umwelt. Doch die Realität sieht anders aus“, heißt es in der Einladung. In der Realität hat der Neoextraktivismus, also die Förderung von Rohstoffen aus ökonomischen Gründen, Vorrang vor dem viel gepriesenen Schutz der Pacha Mama (Mutter Erde). Das führt zu Konflikten mit den indigenen Gruppen und Gemeinschaften, denn auch auf deren Territorium wird im Zweifelsfall rücksichtslos zurückgegriffen. Am Beipiel Boliviens erläutern die Aktivistinnen Beatriz Bautista und Fernando Rada Arteaga das Vorgehen der Regierung und ihre Kritik daran. Sie sind Mitglieder der Initiative Qhana Pukara Kurmi, die indigene Gemeinden juristisch gegen das Vorgehen von Regierung und multinationalen Unternehmen berät und verteidigt. Es handelt sich um eine Veranstaltung der Offenen Arbeit Erfurt in Kooperation mit der Rosa Luxemburg Stiftung Thüringen und dem Biko-Verein.

VHS-Vortrag zum Thema Trennung und Scheidung

Der Weg zur einvernehmlichen Trennung und Scheidung ist Thema einer Vortragsveranstalung in der Volkshochschule. Es geht um Eheverträge, Trennungs- und Scheidungsvereinbarungen am Mittwoch, 10. Januar, um 19 Uhr. Referentin ist Anne Hofemeier, Fachanwältin für Familienrecht. Die Veranstaltung in der Schottenstraße 7 ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Wohnprojekte-Stammtisch in der Salinenstraße

Am Dienstag, 9. Januar, findet um 19 Uhr der 4. Erfurter Wohnprojekte-Stammtisch in der Salinenstraße 34 in Erfurt statt. Angesprochen sind alle Menschen mit Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen. Der Stammtisch bietet Raum, Menschen mit ähnlichen Interessen kennenzulernen, sich auszutauschen, zu netzwerken und Pläne zu schmieden. Der Impuls für den neuen Wohnprojekte-Stammtisch kam vom „Infoabend zum 1x1 der kollektiven Häuser“, der am 9. November in den Räumen von Radio F.R.E.I. stattfand, organisiert und finanziert vom Plattform e.V., der auch die Saline 34 betreibt. Alle Interessierten sind eingeladen, ihre Wünsche und Ideen zum gemeinschaftlichem Wohnen und ihre Neugierde auf potenzielle Mitstreiter mitzubringen.

Lichtinstallation in der Augustinerkirche endet

Leuchtende Farben und überlebensgroße Figuren der Weihnachtsgeschichte sind noch bis zum Dreikönigstag am 6. Januar in der Evangelischen Augustinerkirche zu Erfurt zu sehen. Über 15.000 Besucherinnen und Besucher konnte das Augustinerkloster bislang begrüßen. In diesem Jahr ist es eine Installation, die besonders viele Gäste länger verweilen lässt, so weiß Augustinerpfarrer Bernd S. Prigge zu berichten. „Es wird die Weihnachtsgeschichte auf eine sehr innige-emotionale Art und Weise mit Licht und Musik erzählt. Besonders der Stern von Bethlehem, der künstlerisch durch die Kirche zieht oder die Darstellung von Josef und Maria gehen zu Herzen, so dass viele Besucher länger bleiben oder auch immer wieder kommen.“

Skulptur und Grafik auf der Erfurter Krämerbrücke

Vom 8. Januar bis 3. Februar ist in der Galerie des Verbandes Bildender Künstler Thüringen im Haus zum Bunten Löwen auf der Erfurter Krämerbrücke als erste Ausstellung im neuen Jahr „von der Schönheit des einvernehmlichen Schweigens“ von Eva Skupin zu sehen. Die Eröffnung findet am Montag, 8. Januar, um 18 Uhr in der Galerie statt. Gezeigt wird Skulptur und Grafik. Die Ausstellung wird eröffnet von Thomas Reuter, der die Vernissage auch musikalisch mit dem Akkordeon zum Thema „Musik ohne Reisebeschränkungen“ begleitet. Die Ausstellung wird außerdem als 360-Grad-Rundgang auf unserer Webseite gezeigt.