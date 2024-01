Nachrichten aus Erfurt

Erfurt Um Digitalpolitik und einen Wettbewerb im Brückenbau, Wintermelodien und gesunden Sport geht es in den Nachrichten aus der Landeshauptstadt Erfurt.

Erfurter Fachhochschule sucht Brückenbauer-Nachwuchs

Der Thüringer Schülerwettbewerb der Fachhochschule Erfurt und der Ingenieurkammer Thüringen geht in die dreizehnte Runde. Für 2024 sind wieder herausragende Tragwerke der Ingenieurkunst zu bauen: Brücken. Die Schüler und Schülerinnen der 10. bis 12. Klassen sowie von allen zum Abitur führenden Schulen sollen durch den Wettbewerb frühzeitig für MINT-Berufe begeistert werden. Sie schnuppern mit ihrer Teilnahme Campusluft und erleben die Studiengänge der Ingenieurwissenschaften an der FH Erfurt. Die Aufgabe besteht darin, eine leichte und zugleich stabile Brücke zu bauen. Die Besonderheit: Die Brücke soll aus Papier bestehen. Hierzu wird den teilnehmenden Teams die „Brücken-Box“ zur Verfügung gestellt, in der sämtliche Lehr- und Baumaterialien, die zur Konstruktion der Brücke verwendet werden dürfen, enthalten sind. Am 19. Januar findet um 10 Uhr eine Einführungsveranstaltung zum Wettbewerb an der Fachhochschule Erfurt statt. Diese Veranstaltung kann auch online besucht werden. Die Fachleute der FH Erfurt werden alle notwendigen Informationen zum Papierbrückenbau vermitteln. Die Entscheidung fällt dann am 22. März, wenn ab 10 Uhr die Sieger ermittelt und die Preisgelder vergeben werden. Anmeldung zur Teilnahme bis zum 19. Januar per E-Mail an c.buettner@fh-erfurt.de. Die Teilnehmendenzahl ist auf 15 Schulen begrenzt. Die Auswahl erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Podiumsdiskussion zur Digitalpolitik an der Universität

Unter dem Titel „Doing Digitalpolitik“ findet am Dienstag, 16. Januar, eine Podiumsdiskussion zu digitalpolitischen Themen statt. Beginn ist um 18.15 Uhr im Hörsaal 2 (KIZ) auf dem Campus. Durch den Abend führen Thorsten Thiel (Professur für Demokratieförderung und Digitalpolitik) und Leyla Dogruel (Professur für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Soziale Kommunikation). Von künstlicher Intelligenz bis Plattformregulierung, vom Breitbandausbau bis zur Digitalisierung der Verwaltung: Digitalpolitik hat viele Facetten und ist ein äußerst dynamisches und heute enorm wichtiges Politikfeld. Aber wie, wo und von wem wird sie gemacht? Wie gestaltungsfähig sind Deutschland und Europa überhaupt in der Digitalpolitik? Darum geht es in der Podiumsdiskussion, die die Möglichkeit eröffnet, mit vier Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen, die die deutsche und europäische Digitalpolitik in den vergangenen Jahren an zentraler Stelle bewegt haben. Es diskutieren: Amélie Hennemann-Heldt (stellv. Referatsleiterin „Grundsatzfragen der Digitalpolitik“ im Bundeskanzleramt), Elisa Lindinger (SUPERRR Lab), Markus Beckedahl (netzpolitik.org) und Carsten Feller (Staatssekretär für Wirtschaft, Hochschulen, Tourismus und Digitales in Thüringen).

Erstes Treffen der Lymphselbsthilfe zum Jahresbeginn

Das Krankheitsbild bei Lympherkrankungen ist vielseitig und gerade deshalb noch wenig bekannt. Dabei reicht es weit über Schönheitsprobleme hinaus. Da ist der Jahresbeginn ein passender Anlass, um mit guten Vorsätzen zu beginnen. So bietet die Lymphselbsthilfe Thüringen e.V. bereits am Mittwoch, 10. Januar, das erste Treffen im neuen Jahr an: „Vor allem, wer Interesse an unserem Angebot von drei Fahrten im Jahr hat, sollte am kommenden Mittwoch zur verbindlichen Anmeldung kommen“, weiß Vorsitzende Gerda Bredehorn um die große Nachfrage. Die Selbsthilfegruppe Erfurt trifft sich in diesem Jahr jeden 2. Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr in den Räumen des Schutzbundes der Senioren Erfurt am Juri-Gagarin Ring 56a. Neben den monatlichen Treffen mit Fachvorträgen und Gesprächsrunden gehören zum Jahresprogramm auch gemeinsame Projekte, die Teilnahme an Messeveranstaltungen und Gesundheitstagen sowie Hilfestellungen bei Problemen, der Information zu Behandlungen bis hin zur Unterstützung bei diversen Antragstellungen. Terminliche Stichpunkte sind bisher: die Thüringer Gesundheitsmesse am 2. und 3. März, eine Projektfahrt nach Hamburg am 13. und 14. März. Eine weitere Projektfahrt gibt es wieder zur Lymphklinik Dorf Zechlin /Rheinsberg vom 10. bis 12. April sowie am 12. Juni zur Betriebsbesichtigung beim Kompressionshersteller Bauerfeind in Zeulenroda am 12. Juni. Kräuterwanderungen, ergänzend zur Ernährungsberatung, sind für den 10. Juli und 14. August geplant. Zudem gibt es Kochkurse im Zusammenwirken mit der Volkshochschule Erfurt am 19. April, 8. Mai, 7. Juni und 9. Oktober. Die Anmeldungen dafür erfolgen direkt bei der Volkshochschule. Kontakt gibt es über die Email-Adresse info@lymphpatietenten-thueringen.de

Lesung und Gespräch mit Buchautorin zur ökologischen Krise

„Klima im Kopf – Angst, Wut, Hoffnung: Was die ökologische Krise mit uns macht“ sind Lesung und Gespräch mit der Buchautorin Katharina van Bronswijk überschrieben am Dienstag, 9. Januar, in den Räumen der Offenen Arbeit, Allerheiligenstraße 9. „Angst, Trauer und Wut sind gesunde Reaktionen auf essenzielle Bedrohungen wie Klimawandel und Massenaussterben. Wir brauchen sie, um Motivation für Veränderung zu entwickeln und gesellschaftliche Normen zu hinterfragen. Empathisch und faktenreich führt van Bronswijk durch Phänomene wie Klimaangst, eco depression, Verdrängungsmechanismen und verhärtete Fronten in öffentlichen Debatten und beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gesellschaft“, heißt es in der Einladung.

Winter-Momente mit Angelika Milster

Am Donnerstag, 11. Januar, kommt Angelika Milster mit „Winter Momente“ nach Erfurt. Konzerte in Domen und Kirchen sind für Angelika Milster schon immer ein wichtiger Bestandteil Ihrer langen Karriere gewesen. Es ist ihr immer ein besonderes Anliegen in den Gotteshäusern Ihren Konzertbesuchern einen eindrucksvollen Abend zu bescheren. Angelika Milster lädt bei ihren winterlichen Kirchenkonzerten unter dem Titel „Winter Momente“ zu einem besonderen Hörerlebnis, bei dem geistliche Lieder auf zeitgenössische Popsongs, traditionelle Winterlieder auf bekannte Musicalmelodien treffen. Ort des Konzerts am 11. Januar ist die ab 19.30 Uhr die Thomaskirche in der Schillerstraße 50.

Teilnahme an Lungensport-Kursen in Erfurt möglich

Die Allergie-, Neurodermitis- und Asthmahilfe Thüringen (ANAT) startet das neue Jahr mit der Möglichkeit zur Teilnahme an Lungensport-Kursen in Erfurt. Als Verein, der sich thüringenweit auf die Unterstützung von Betroffenen und deren Angehörigen spezialisiert hat, bietet ANAT e. V. nicht nur kompetente Beratung, sondern auch die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme an speziellen Rehasport-Aktivitäten. Der Lungensport spielt eine entscheidende Rolle für Menschen mit Atemwegserkrankungen, um ihre Gesundheit zu verbessern und ihre Lebensqualität zu steigern. Durch speziell entwickelte Übungen und Aktivitäten wird die Atemkapazität erhöht und die Atemmuskulatur gestärkt. Interessierte sind eingeladen, am Lungensport teilzunehmen, der von erfahrenen und speziell ausgebildeten Fachkräften geleitet wird. Anmeldungen an Beate Baumann unter der Rufnummer 0361/2253103 oder per E-Mail an info@anat-ev.de.