Nachruf: Erfurter Denkmalpfleger Heinrich Schleiff gestorben

Erfurt. Nach kurzer schwerer Krankheit ist Heinrich Schleiff im Alter von 82 Jahren verstorben. Er hat sich um den Erhalt vieler Denkmäler verdient gemacht.

Der Thüringer Denkmalpfleger Heinrich Schleiff, der sich Jahrzehnte um den Erhalt von Burgen, Schlössern oder Kirchen in Thüringen verdient gemacht hat, ist am 28. August 2023 nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren verstorben. Der in Quedlinburg geborene Sohn eines Arztes wollte eigentlich Mediziner werden, entschied sich dann aber für ein Studium der Kunstgeschichte an der Berliner Humboldt-Uni, um sich einen anderen Jugendtraum zu erfüllen, der am heutigen Weltkulturerbe-Standort nicht ganz zufällig herangereift war.

Nach Stationen in Berlin und Brandenburg kam Schleiff 1975 nach Erfurt ins damalige Institut für Denkmalpflege (zuständig für die Bezirke Erfurt, Gera und Suhl) und blieb Thüringen und seinem reichen Denkmalsbestand dann auch im 1991 neu gegründeten Landesamt für Denkmalpflege bis zur Pensionierung 2006 treu.

Ein Experte, der auch unbequem werden konnte

Das fachliche Wort von Hauptkonservator Heinrich Schleiff, der mit seinen Partnern stets intensiv um die Sache rang und bei der Bewertung von Bau- oder Kunstdenkmalen auch unbequem werden konnte, galt etwas zwischen Wartburg und Kyffhäuser. Allein in 18 Denkmalbüchern und ungezählten Statements hat Schleiff, der längere Zeit ebenfalls Thüringer Landeskonservator war, große Fachkenntnis bewiesen und der haupt- oder ehrenamtlichen Denkmalpflege ein solides Nachschlagwerk hinterlassen.

Mit seinem Namen verbunden bleiben aber nicht nur die gedruckten Erkenntnisse, sondern vor allem die konkreten restauratorischen Zeugnisse seiner Expertise: vom Nationaldenkmal „Wartburg“ über das wiederaufgebaute Kloster Volkenroda und das Erfurter „Collegium majus“ bis zur Lutherstätte Augustinerkloster. Akribisch beriet und betreute Schleiff noch viele andere Baumaßnahmen an Kirchen und profanen Denkmalen Thüringens: vom Erfurter Dom (Rettung der Gloriosa, Europäischer Glockenkongress) über manche verfallene Dorfkirche Thüringens bis zu längst aufgegebenen Fachwerk- oder Gutshäusern auf dem weiten Land.

In den 90er-Jahren, als die Fachrichtung Restaurierung an der Erfurter FH aufgebaut wurde, übernahm Schleiff als Kunsthistoriker gern zusätzliche Dozenten-Aufgaben bei der Ausbildung des Denkmalpfleger-Nachwuchses. Das Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Freundeskreis des Erfurter Augustinerklosters, sein Rotary-Club und noch so manches andere weltliche oder kirchliche Gremium Thüringens und seiner Landeshauptstadt wird künftig den guten Rat des so plötzlich Verstorbenen sehr vermissen.