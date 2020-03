Nachspiel zum Tod des Erfurter Weihnachtsmarkt-Waschbären

Die Tötung eines Waschbären auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt im Dezember 2019 könnte unter Umständen demnächst zu einem Rechtsverfahren führen. Die Erna-Graff-Stiftung beantragte Akteneinsicht und erwägt Strafanzeige gegen die örtlichen Behörden.

Nachdem das Tier während der Weihnachtszeit über den Fischmarkt taumelte und sich schlussendlich auf den Rathaustreppen niederließ, wurde es von der Feuerwehr aufgegriffen. Der Waschbär wurde kurz darauf von einem Stadtjäger getötet.

Der Erfurter Verwaltung zufolge war der Waschbär nicht aufgrund des Genusses von Alkohol geschwächt, sondern litt an Staupe, einer für Waschbären typischen Viruserkrankung. Mithilfe der Tötung sollte das Tier von seinen Schmerzen erlöst werden. Doch genau dieses Vorgehen stellt die Erna-Graff-Stiftung in Frage, insbesondere wie die Erkrankung festgestellt wurde. Die Tötung von Tieren sei nämlich nur in seltenen Fällen mit dem Tierschutzgesetz vereinbar.

Um das Vorgehen zu überprüfen, beantragte die Stiftung Akteneinsicht. Daraufhin soll eine Strafanzeige mit Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet werden.

In 2019 bereits 27 Waschbären in Erfurt tierschutzgerecht getötet