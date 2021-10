„Nacht des Grauens“ im Erfurter Zoo

Erfurt. Am Sonntag ist Halloween. Für das Gruselfest hat sich der Zoo einiges einfallen fallen. Kostümierte Kinder haben freien Eintritt

Kinder, die sich dem Gruselfest Halloween entsprechend kostümieren, können am Sonntag kostenlos den Erfurter Zoo besuchen. Das hat die Zoopark-Sprecherin Anne Protzel mitgeteilt. Der Zoo zelebriere am 31. Oktober „die Nacht des Grauens“.

Das Gruselfest Halloween stammt aus Irland und wird seit Jahren auch in Deutschland gefeiert. „Gruselige Gespenster“ und „furchteinflößende Monster“ seien an diesem Tag im Zoopark hautnah zu erleben, sagt Protzel. Damit sie auch richtig zur Geltung kommen, wird sogar die Öffnungszeit bis in die Dunkelheit verlängert: Der Zoo ist am Sonntag bis 19 Uhr geöffnet.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf dem Waldwanderweg durch den „Wald des Schreckens“ treiben wilde Geister und böse Hexen ihr Unwesen. Auch die „Fabelwesen vom Kyffhäuser“ und die „Ghostbusters Sachsen“ seien in diesem Jahr wieder mit dabei.

Kinder könnten im „MausoEleum“, dem früheren Elefantenhaus, riesigen Kürbissen ein bedrohliches Gesicht verleihen und sie mit einer Kerze zum Leben erwecken. „Süßes und Saures“, das zu jedem Halloween gehört, werde von Zoo-Mitarbeitern verteilt.

Pandemiebedingt seien Änderungen am Programm möglich. Anne Protzel weist zudem darauf hin, dass im „MausoEleum“ die 3G-Regel gilt: Nur Geimpfte, Genesene und Getestete können an der Veranstaltung teilnehmen.