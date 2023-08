Nächtlicher Übergriff in Erfurt: 31-Jähriger wird bei Raubüberfall auf Musikbox verletzt

Erfurt. Ein 31-Jähriger wurde in Erfurt Opfer eines Raubüberfalls, als ein Mann ihm gewaltsam seine Musikbox entriss. Die Situation eskalierte, als der Täter zuschlug.

Ein 31-Jähriger wurde am Mittwochabend in Erfurt Opfer eines räuberischen Diebstahls, bei dem er leicht verletzt wurde. Nach den Angaben der Polizei befand sich der Mann gegen 22.30 Uhr auf dem Anger und hielt eine Musikbox in der Hand, als plötzlich ein 27-Jähriger herantrat und ihm die Musikbox ohne erkennbaren Grund wegriss.

Der Täter sei noch einen Schritt weiter gegangen und habe den Mann angegriffen, indem er ihm ins Gesicht schlug und ihn dabei leicht verletzte. Der polizeibekannte Täter konnte noch am Tatort festgenommen werden. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.