Am Dienstagmorgen sind Streikposten vor dem Betriebsgelände der EVAG am Urbicher Kreuz aufgezogen.

Der erste Blick an diesem Morgen fällt auf das Handy. Die Mobilitäts-App der Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) verheißt die Streik-Infos in Echtzeit. 5.44 Uhr, ein großes Warnschild prangt auf dem Display: „Ganztägig Streik am 29. September“. Also muss Plan B für die Fahrten zu den Schulen in Kraft treten. Bis zum Abend sollte keine weitere Nachricht von der App dazu kommen.