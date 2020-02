Die Arbeitsagentur in Erfurt zieht gerade um.

Erfurt. Die Agentur für Arbeit in Erfurt befindet sich im Umzug. Schon jetzt gibt es zum Beispiel für arbeitssuchende Menschen eine neue Anlaufstelle am Kaffeetrichter.

Neue Adressen der Arbeitsagentur in Erfurt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Adressen der Arbeitsagentur in Erfurt

Die Bereiche für Gäste wie der Empfang für Menschen, die sich arbeitslos melden, die Teams der Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und das Berufsinformationszentrum (BiZ) sind am Kaffeetrichter Schillerstraße Ecke Löberstraße zu finden.

Nun ziehen die Fachdienste wie der Ärztliche Dienst und der Berufspsychologische Service in ein Objekt am Flughafen, teilte die Agentur mit. Auch der Arbeitgeber-Service, die Geschäftsführung sowie weitere Teams, die unter anderem für die Berechnung des Arbeitslosengeldes zuständig sind, ziehen derzeit in die Melchior-Bauer-Straße 5.

„Das Objekt in der Max-Reger-Straße werde für die Brandschutzsanierung zeitweise leergezogen. Leider gab es in der City für die relativ kurze Umbauzeit kein geeignetes Gebäude, in dem alle Bereiche der Arbeitsagentur Platz gefunden hätten“, erläutert Irena Michel, Geschäftsführerin der Erfurter Arbeitsagentur.

Die neuen Adressen im Überblick

Löberstraße 34 (Kaffeetrichter): Empfang mit der Möglichkeit zur Arbeitslosmeldung,

Schillerstraße 38: Berufsinformationszentrum,

Schillerstraße 40: Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, Integrationsberatung und Beratung für Rehabilitanden und Schwerbehinderte,

Melchior-Bauer-Straße 5 (Büropark Airfurt): Ärztlicher Dienst und Berufspsychologischer Service, Internationaler Service der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung, Geschäftsführung, Arbeitgeber-Service.