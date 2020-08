Neue Bilder für Schulhofmauer in Erfurter Trommsdorffstraße

Im Herbst soll der nächste Schauplatz für Street-Art in Erfurt entstehen. Dann werde die Mauer entlang an der Andreas-Gordon-Schule in der Trommsdorffstraße gestaltet, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Bis 4. September 2020 können sich Künstler mit ihren Entwürfen beim Kriminalpräventiven Rat der Landeshauptstadt bewerben. Jeweils neun und zehn Meter lang sind die beiden Abschnitte, die den Schulhof begrenzen.

Noch schmücken illegale Graffiti die rund zwei Meter hohen Mauern. Diese sollen künftig ausbleiben, denn eine Art von Ehrenkodex verbiete das gegenseitige Übersprühen. Dass das funktionieren kann, haben die bereits abgeschlossenen Street-Art-Projekte, zum Beispiel in der Löberstraße und in der Puschkinstraße, gezeigt. „Street-Art bereichert unsere Stadt in vielerlei Hinsicht“, sagt Andreas Horn, Beigeordneter für Sicherheit und Umwelt. „Die bereits gestalteten Eisenbahnunterführungen wirken viel heller und freundlicher. Hier erhöht die Wandgestaltung das subjektive Sicherheitsempfinden. Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir die Ergebnisse des World Cafés Graffiti aus dem Jahr 2018 umsetzen und moderne Kunst in unser von Tradition geprägtes Stadtbild integrieren.“ Die Entwürfe werden von einer Fachjury gesichtet.

Ausschreibungsunterlagen unter www.erfurt.de/ef135627