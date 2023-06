Neue Bushaltestelle im Erfurter Osten

Urbich. Der Bus der Erfurter Evag hält dort ab 10. Juni. Zwei Anwohnerinnen hatten die Haltestelle mit einer Online-Petition ermöglicht.

Eine zusätzliche Bushaltestelle nimmt die Evag am 10. Juni in Urbich in Betrieb. Sie befindet sich in der Rudolstädter Straße stadteinwärts an der Kreuzung „Am Weinberg“ und heißt „Urbich“. Diesen Namen haben bereits zwei bestehende Haltestellen: Der Stopp stadtauswärts bleibt unverändert. Die alte Haltestelle „Urbich“ stadteinwärts wird jedoch in „Zum Kapellenfeld“ umbenannt. Die Haltestelle gegenüber, bislang als „Über den Krautländern“ bekannt, wird nun ebenfalls „Zum Kapellenfeld“ heißen, so die Evag. Die neue Haltestelle in der Nähe eines kleinen Wohngebietes kam zustande, weil zwei Anwohnerinnen eine Internet-Petition an den Thüringer Landtag gestartet hatten.