Eine neue Baustelle in Erfurt startet, es werden Wasser- und Abwasserleitungen verlegt. (Symbolbild)

Neue Dauerbaustelle startet in einem Erfurter Ortsteil

Marbach. Wer ungünstig in der großen Erfurter Siedlung wohnt, muss sich auf eine Umleitung bis Ende nächsten Jahres einstellen.

Voraussichtlich am 18. September startet der Erfurter Entwässerungsbetrieb mit Arbeiten zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes in Marbach. Dazu verlegt er einen Schmutz- und Regenwasserkanal samt Hausanschlussleitungen in der Straße Im Geströdig.

Thüringen Wasser nutzt die Gelegenheit für eigene Vorhaben

Gleichzeitig nutzt die Thüringen Wasser GmbH die Gelegenheit, um Trinkwasserleitungen zu erneuern. Nach den Tiefbauarbeiten werden dann die Straßenbereiche grundhaft ausgebaut. Außerdem erhalten die Straßenzüge eine neue Straßenbeleuchtung. Die Arbeiten finden in offener Bauweise statt und erfolgen in zwei Bauabschnitten.

Erster Bauabschnitt endet noch in diesem Jahr

Der erste Bauabschnitt bis Ende 2023 befindet sich zwischen der St.-Florian-Straße und dem ländlichen Weg in Verlängerung der Straße Im Geströdig. Im restlichen Teil der Straße Im Geströdig einschließlich der Einmündung Schwarzburger Straße gehen 2024 die Arbeiten weiter.

Eine großräumige Umleitung führt während der Vollsperrung der Einmündung Schwarzburger Straße in beide Fahrtrichtungen über die Schwarzburger Straße, Mühlhäuser Straße, Etzlaub-Straße, Nordhäuser Straße, dann Bodenfeldallee, Luckenauer Straße in die Schwarzburger Straße. Voraussichtlich im Dezember 2024 soll Bauabschluss sein.