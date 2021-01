Neue Maßstäbe und neue Rezepte

Vor 93 Jahren wurde in Berlin Brechts Dreigroschenoper erstaufgeführt. In dem zeitlosen Epos singt Mackie Messer mit Spelunken-Jenny die Ballade über die Frage „Wovon lebt der Mensch?“. Darin findet sich die tiefgehende Zeile „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“. Inzwischen ein geflügeltes Wort, das heute aber einer gründlichen Überprüfung unterzogen werden müsste. Man muss sich nämlich fragen lassen, ob vor dem Fressen nach neuzeitlichen Maßstäben inzwischen nicht vielleicht doch die Moral kommt.

Zumindest bei jungen Menschen hat sich diese ernährungsideologische Einbahnstraße im Brecht'schen Sinne inzwischen ins Gegenteil verkehrt. Vornehmlich die 15- bis 29-Jährigen denken neu, bevor sie essen, hat man jetzt in dem von der Heinrich-Böll-Stiftung mit herausgegebenen Fleischatlas herausgefunden. 13 Prozent von ihnen verzichten mit Rücksicht aufs Klima und den Tieren zuliebe zunehmend auf Fleisch und andere tierische Produkte, essen vegan oder vegetarisch. Das ist fast drei Mal so viel wie 2010. Rechnet man das hoch, dürfte 2050 das Ende des Rostbrätels und der Rostbratwurst nahe sein. Und das im Kernland des Gegrillten. Darauf gilt es, sich vorzubereiten. Machen wir uns jetzt schon mit Rezepten mit Dinkel, Bulgur, Tofu, Seitan, Soja, Kuzu und Linsen vertraut.

Der Fleischatlas hat aber dennoch eine tröstliche Empfehlung für das Wurst-Kernland zwischen Harz und Rhön parat: 15 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr sind gerade noch akzeptabel. Man muss künftig lernen einzuteilen, um zwischen Veggieburger und Pastinaken-Mangold-Auflauf auch nach 2050 noch etwas Vertrautes Thüringisches zu genießen.