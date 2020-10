Neue Programmwoche im Erfurter Kinoklub

Mala Emde (re.) als Luisa in „Und morgen die ganze Welt“: Der Film kommt heute in die deutschen Kinos und läuft auch im Kiniklub am Hirschlachufer an.

Erfurt. Weil der Kinoklub am Hirschlachufer wegen Corona ohnehin nur 25 Zuschauern Platz bietet, läuft die neue Programmwoche normal an.

Für den Kinoklub am Hirschlachufer hält die jüngste Corona-Allgemeinverfügung der Stadt bislang keine Änderungen bereit. Darum geht es am heutigen Donnerstag mit zwei Filmen in die neue Programmwoche, wenn sich aufgrund des Infektionsgeschehens nicht noch Änderungen in den Regelungen ergeben.

Bundesstart von „Und morgen die ganze Welt“ auch am Hirschlachufer

Zum Bundesstart in deutschen Kinos ist auch im Erfurter Kinoklub der gerade auf den Hofer Filmtagen präsentierte Streifen „Und morgen die ganze Welt“ zu sehen – von heute bis Mittwoch, jeweils 20 Uhr. Darin lotet Regisseurin Julia von Heinz aus, wie weit Widerstand als Schutz unserer freiheitlich demokratischen Ordnung und hart erkämpfter Grundrechte gehen darf, ohne dabei schon festgefügte Antworten zu geben. Luisa studiert im ersten Semester Jura. Sie spürt, dass sich etwas ändern muss in diesem Land, in dem die populistischen Parteien stetig an Zulauf gewinnen. Zunächst tut sie sich mit Freunden zusammen, um gegen die„Faschos“ zu demonstrieren. Dabei lernt sie den charismatischen Alfa und dessen besten Freund Lenor kennen. Für ihre neuen Bekannten ist auch Gewalt ein legitimes Mittel, um Widerstand zu leisten.

Singen im Chor soll Offiziersgattinnen die Alltagsleere vertreiben

Ebenfalls von heute bis Mittwoch wird das britische Feel-Good-Movie „Mrs. Taylor’s Singing Club“ gezeigt. Der Film steht jeweils um 17.30 Uhr auf dem Spielplan. Schauspielerin Kristin Scott Thomas versucht, einer Gruppe von Offiziersgattinnen, die auf ihre Ehemänner warten, mit einem Chor aus ihrer Alltagsleere herauszuhelfen. Der echte Chor wurde unerwartet ein Medienhit. Er eroberte die britischen Charts und führte zu fast 50 weiteren Chören von „Military Wives“ in ganz Großbritannien.

Derzeit gilt im Kinoklub ein Hygienekonzept, das regelt, wie vor, während und nach den Vorführungen verstärkt die Räume und speziell der Kinosaal gelüftet werden. Ebenso gelten die Verhaltensregeln bezüglich Abstand, Tragen des Mund-Nase-Schutzes und die Desinfektionsregeln für Hände und Flächen. Da im Kinoklub wegen der Abstandsregeln und der Größe“ des Kinosaals ohnehin nur noch maximal 25 Zuschauer eingelassen werden, ändert sich mit der neuen Verfügung der Stadt nichts.

Die Tickets gibt es immer online auf www.kinoklub-erfurt.de oder direkt an der Tageskasse ab 17 Uhr.