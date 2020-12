Neue Struktur für die Verwaltung

Im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen und dem Ausscheiden der am Standort Großrudestedt im Bereich Personenstandswesen tätigen Mitarbeiterin, werden die Aufgaben des Standesamtes ab sofort ausschließlich am Standort Schloßvippach wahrgenommen. Auch die durch die ausgeschiedene Mitarbeiterin betreuten Aufgabenbereiche „Kindertagesstätten“ und „Friedhofswesen“ werden zukünftig von den Mitarbeitern am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft in Schloßvippach bearbeitet. red