Neue Vorwürfe gegen Thüringer Verein Talisa: Landesverwaltungsamt stoppt drei Projekte

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat erneut Förderungen an Talisa gestoppt (Symbolfoto).

Erfurt. Das Landesverwaltungsamt hat weitere Zahlungen an den Sozialverein Talisa gestoppt. Es geht um mehr als 60.000 Euro für drei Projekte in Erfurt und Gera.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat erneut Förderungen an den Thüringer Sozialverein Talisa gestoppt. Insgesamt gehe es nach Informationen von MDR Thüringen um Mittel in Höhe von über 60.000 Euro für ein Projekt in Gera und zwei Projekte in Erfurt. Nach Angaben des Landesverwaltungsamts habe es bereits im Herbst vergangenen Jahres die Prüfungen gegeben. Dabei sei festgestellt worden, dass die Gelder nicht für den eigentlichen Zweck der Förderung eingesetzt worden waren.

Die bereits ausgezahlten Mittel in Höhe von über 30.000 Euro seien von Talisa zurückgefordert worden. In zwei Fällen habe der Verein aber Widerspruch dagegen eingelegt. Gegen den Verein ermittelt die Staatsanwaltschaft Erfurt bereits in anderen Fällen wegen des Vorwurfes des Fördermittelbetruges.

In den drei neuen Fällen in Gera und Erfurt stammen die Gelder aus dem Fördertopf des Thüringer Sozialministeriums zur sogenannten „Öffentlich geförderten Beschäftigung“ (ÖgB). Verwaltet, ausgezahlt und geprüft wurden diese Mittel bis Ende letzten Jahres von der Thüringer Wirtschaftsfördergesellschaft GfAW, die seit Anfang des Jahres in das Landesverwaltungsamt integriert wurde.

Fördermittel in Höhe von knapp eine Million Euro stehen auf dem Prüfstand

Die GfAW hatte bereits im Sommer 2022 angekündigt, aufgrund der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen den Verein zu prüfen. Das Sozialministerium bestätigte, von dem Stopp der Förderung an Talisa im Herbst 2022 durch die GfAW informiert worden zu sein. Zudem laufen seit April 2022 Prüfungen des Landesverwaltungsamtes wegen der Verwendung von Geldern aus einem Fördertopf des Thüringer Justizministeriums zur Integration von Flüchtlingen. Hier wurde knapp eine Million Euro an den Verein für verschiedene Projekte bewilligt, die alle auf dem Prüfstand stehen.

Nach Recherchen des MDR hat der Verein aber während der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen und der Verwaltungsprüfungen im vergangenen Jahr weiter Gelder aus einer Förderung des Sozialministeriums erhalten. So wurde an Talisa über das Landesprogramm für das Solidarische Zusammenleben der Generationen (LSZ) knapp 50.000 Euro ausgezahlt. Das bestätigte die Stadt Erfurt, die im Rahmen des Projektes das Geld beim Sozialministeriums beantragt hatte. Die Stadt erklärte, dass bei der Vergabe der Mittel an Talisa die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft keine Rolle gespielt hätten.

Das Sozialministerium selber bestätigte, dass Mitte November vergangenen Jahres bekannt gewesen sei, dass Talisa Gelder aus den LSZ-Mitteln erhält. Für die konkrete Vergabe seien aber die Kommunen und Landkreise zuständig. Die Gelder aus dem LSZ-Fördertopf wurden von Talisa für genau die Einrichtung in Erfurt verwendet, bei der die GfAW wiederum im vergangenen Jahr eine der drei falschen Verwendungen von Fördermitteln im Bereich der Öffentlich geförderten Beschäftigung festgestellt hatte. Der Verein wollte sich weder zu der Rückforderung der GFAW äußern, noch zu den ausgezahlten Geldern aus dem LSZ-Fördertopf durch die Stadt Erfurt.