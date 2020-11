Neue Wartehäuschen haben juristische Konsequenzen

Wartehäuschen in Erfurt in der Salinenstraße

Erfurt. Die neu aufgestellten Wartehäuschen in der Windthorststraße in Erfurt sorgen bei den Anwohnern für Empörung.

Die neu aufgestellten Wartehäuschen in der Stadt haben offenbar ein juristisches Nachspiel: Anwohner der Windthorststraße sehen sich entmündigt und bei der Planung übergangen. Sie hatten mehrere Anläufe genommen, um mit der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen und den Aufbau der Wartebereiche zu verhindern oder auf die andere Straßenseite zu verlegen, wo es mehr Platz gegeben hätte. Dann wäre es auch nicht zu diesem von Anwohnern kritisierten „Schildbürgerstreich“ gekommen, dass die Häuschen von der Fahrbahn abgewandt aufgebaut wurden.

Anwohner nicht in Entscheidungen einbezogen

„Die Anwohner sind besonders darüber enttäuscht, dass es im Vorfeld weder eine Ankündigung noch ein Gespräch gab. Steuern zahlen und Bürgersteige reinigen, sind gerngesehene Arbeiten der Anwohner, in Entscheidungen einbeziehen will die Stadtspitze ihre Bürger offensichtlich nicht“, schreiben Anwohner der Straße, die sich in einer Nacht- und Nebelaktion übergangen fühlen. Der Gehweg sei an dieser Stelle ohnehin knapp bemessen. Schwerer wiegt für die Anwohner aber, dass sie im Rathaus nicht gehört worden seien, sondern einfach Tatsachen geschaffen wurden.

Auf unsere Anfrage reagiert Alexander Reintjes, Amtsleiter des Tiefbauamtes, nur knapp: Er könne unsere Fragen leider nicht beantworten, „da wir diesen Vorgang derzeit gerichtlich anhängig haben. Wenn hier eine Entscheidung getroffen ist, erhalten Sie eine entsprechende Information über unsere Pressestelle.“