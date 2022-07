Neue OP-Methode bei Trichterbrust in Erfurt angewendet

Erfurt. Ein schonender Eingriff wurde erstmals in Thüringen durchgeführt – eine neue Hoffnung für Patienten mit angeborener Fehlbildung.

Mit einem minimalinvasiven Verfahren wurde erstmals am Helios-Klinikum einem jungen Mann die Trichterbrust operiert, um ihn von den damit zusammenhängenden Beschwerden und Schmerzen zu befreien.

Max wurde, wie das Klinikum zu der erfolgten Operation informiert, mit einer so genannten Trichterbrust geboren, einer häufig genetisch bedingten Fehlbildung der vorderen Brustwand. Die Knorpelverbindungen zwischen Brustbein und Rippen sind bei einer Trichterbrust krankhaft verändert, in der Folge kommt es zur Eindellung bzw. zum Einsinken der Brustwand. Schmerzen und Atemnot waren ständige Begleiter des jungen Mannes aus Südthüringen: „Du kommst kaum mehr die Treppe hoch. Schultergürtel, Brustkorb – alles tut so furchtbar weh, selbst wenn du einfach nichts machst“, beschreibt er seinen Alltag.

Durch Metallbügel kann sich das Brustbein heben

Mit einem zwei Zentimeter großen Schnitt und zwei Metallbügeln setzte Henrik Ick, Oberarzt in der Thoraxchirurgie am Klinkum, dem langen Leiden von Max nun ein Ende. Er platzierte die Bügel so, dass sich das Brustbein von Max nun heben kann. „Das war der erste Eingriff bei einem jungen Erwachsenen in Thüringen nach dieser neuen Methode. Das minimalinvasive Verfahren MIRPE (minimal invasive repair of pectus excavatum) zeichnet sich aus durch eine kürzere Operationszeit, der Patient erholt sich schnell und hat deutlich weniger Schmerzen“, erklärt Ick.

Rückkehr ins Arbeitsleben nun möglich

Sein Knowhow will der Arzt nun rasch ausbauen. „Es gibt so viele junge Erwachsene, deren Lebensqualität unter der Erkrankung erheblich leidet. Dabei könnten wir den meisten von ihnen helfen“, beschreibt er seine hohe Motivation.

Max sagt kurz vor der Entlassung: „Alle freuen sich über den Sommer. Aber ich warte jetzt sehnsüchtig auf den Herbst.“ Denn dann will er wieder arbeiten gehen.