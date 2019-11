Der bisherige Vorsitzende des Erfurter Ausländerbeirates, José Manuel Paca, wurde auch in das Gremium wiedergewählt.

Rund 1500 Wahlberechtigte beteiligten sich an der Neuwahl des Gremiums. Bisheriger Vorsitzender Paca erneut vertreten

Erfurt Genau 1477 in Erfurt lebende Ausländer beteiligten sich an der Wahl des neuen Ausländerbeirates, die am Sonntag mit der Auszählung endete. Genau 21 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich zur Wahl für das Germium gestellt.