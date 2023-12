Neuer Eröffnungstermin für Wertstoffhof Erfurt-Südost

Erfurt Im Januar sollte der erste Abgabeplatz im Erfurter Süden eröffnet werden. Dass daraus nun nichts wird, hat mehrere Gründe.

Zu den drei Erfurter Wertstoffhöfen in Schwerborn, am Moskauer Platz und in der Johannesvorstadt sollte im Januar auch im Erfurter Süden ein solcher Abgabeplatz hinzukommen. Doch das Bauvorhaben am Urbicher Kreuz verzögert sich, bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage von Stadtrat Daniel Mroß (SPD).

Die Eröffnung ist aktuell für März geplant

Aktuell gehe man von einer Eröffnung im März aus, heißt es. Für die Verzögerung gebe es gleich mehrere Gründe.

Bei den Hausanschlüssen herrsche ein Bauverzug von zwei Monaten. Weil es dort nicht vorwärtsging, habe auch die Herstellung der Einfahrt auf Eis gelegen. „Die Elektroinstallation, die Zaun- und Toranlage sowie das Regenrückhaltebecken sind ebenfalls noch nicht hergestellt“, heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Inzwischen sind alle Leistungen beauftragt

Verzögerungen habe es auch bei der Lieferung der Unterkunftscontainer und Garagen gegeben, da auf die erste Ausschreibung keine Angebote eingegangen seien. Inzwischen seien die Leistungen aber beauftragt.

Der Spatenstich für den Wertstoffhof am Urbicher Kreuz erfolgte am 28. Juni. Den Standort, der bis 2021 noch eine Grünabfallannahmestelle war, erreichen 75.000 Einwohner innerhalb von fünf Kilometern. Die Stadtwirtschafts-Tochter der Erfurter Stadtwerke investiert über eine Million Euro in das Vorhaben.

15.000 Tonnen Wertstoffe werden jährlich abgegeben

Nach Angaben der Stadtverwaltung zählen die bisher drei Wertstoffhöfe in der Lobensteiner Straße 1, in der Stotternheimer Chaussee 50 und in der Eugen-Richter-Straße 26 pro Jahr über 250.000 Besuche. Dabei werden 15.000 Tonnen Wertstoffe zurückgegeben, damit sie korrekt entsorgt oder recycelt werden können.