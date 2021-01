Neuer Onlineartikel

Die Zahl der Corona-Tests ist auf einem beständig hohem Niveau. So werden in sozialen Einrichtungen Besucher auch Schnelltests unterzogen.

Erfurt Wie an Wochenende üblich ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen niedriger als an Vortagen. Die Stadt meldet 19 neue Fälle.

Mit den am Sonntag in Kraft getretenen neuen Corona-Regeln für Thüringen weist die Stadt Erfurt am Sonntagmorgen einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 200,0 auf. Darin eingegangen sind die 19 neu gemeldeten Corona-Fälle mit Stand Sonttag, 8 Uhr. In Erfurt sind zu dem Zeitpunkt insgesamt 3476 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt wie gestern bei 2411. 81 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 984 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.