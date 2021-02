Erfurt. Forstwissenschaftler und bisheriger Vize, Frank Setzer, rückt auf den Präsidentenstuhl in Erfurt nach.

Frank Setzer wurde am Mittwoch in der Hochschulversammlung zum neuen Präsidenten der Fachhochschule Erfurt gewählt. Seine Amtszeit beginnt am 1. Juli 2021 und beträgt sechs Jahre.