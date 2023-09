Neuer Rewe, Malzwerk-Baustelle und Co: Die Woche in Erfurt in Bildern

Erfurt. Die Denkmaltage sind im vollen Gange und in Erfurt wird (wie immer) viel gebaut. Wir haben zusammengestellt, was man über die vergangenen Tage in Erfurt wissen muss.

Die Brücken der Stadt werden eingehend auf ihre Standfestigkeit geprüft, der Kulturdirektor der Stadt hat sein Konzept für das Pop-up-Museum vorgestellt und der Stadtjäger berichtet, wie es um Marder und Waschbär in der Landeshauptstadt bestellt ist. Was abseits dieser Themen, den Geldern für den Karnevalsumzug oder den Ideen für das Welterbezentrum in der vergangenen Woche wichtig war, haben wir in einem Rückblick zusammengestellt:

Montag

Die Gesamtprojektleiterin von OFB, Ina Meerbach, und der Bauleiter der Baufirma Wolff & Müller, Frank Haake, blicken über die Baustelle. Unter ihnen ist das Dach des Supermarktes zu sehen, auf dem noch vier Hoteletagen entstehen. Foto: Holger Wetzel / Funke Medien Thüringen

Es tut sich was hinter den Bauzäunen am Löbertor. Der Rohbau der geplanten Kaufhalle steht, worüber sich nicht nur die Projektleiter freuen. Bereits Anfang 2024 soll dann das ganze Geschäftshaus fertig sein. In den Etagen über dem Supermarkt soll ein Hotel einziehen.

Dienstag

Namensgebung und Umbenennung der Erfurt Karlsbrücke in Gert-Schramm-Straße. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Zwei blaue Schilder setzen den vorläufigen Schlusspunkt unter eine drei Jahre währende Debatte. Denn mit der offiziellen Einweihung der Gert-Schramm-Straße am Dienstagmittag ist auch die Diskussion um die Umbenennung des Nettelbeckufers zunächst beendet. Die Veranstaltung der Erfurter Stadtverwaltung sorgte trotz der Ehrung der Person Gert Schramm für Unmut bei der Familie – diese wurde nämlich nicht zu der Einweihung eingeladen.

Mittwoch

Eine Stoffspinne liegt auf einem Mülleimer vor der Krämerbrücke. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Eine haarige Riesenspinne verschreckte am Mittwochmittag die Touristen an Erfurts berühmtester Sehenswürdigkeit und wurde auf diese Weise zum Fund des Tages. Das Stofftier ist kurzzeitig auf einem Solar-Panel an der Krämerbrücke eingezogen und sorgte für Heiterkeit und Aufsehen.

Donnerstag

Kathrin Günther-Wetzig und Chris Wetzig halten im Dürer-Haus mit der traditionellen Fassade die Geschichte des Hauses am neuen Ort aufrecht. Foto: Michael Keller / Funke Medien Thüringen

Das Dürer-Haus in der Schlösserstraße 38, kurz vor dem Fischmarkt, man kennt es in Erfurt. Aber nur wenige wissen, dass es früher eigentlich in der Neuwerkstraße stand. Weil 1985 ein „Schiffshebewerk“ gebaut wurde, musste es weichen. Unser Redakteur hat sich mit der Geschichte dieses Geschäfts befasst und als einen der dienstältesten Laden der Stadt aufbereitet.

Freitag

Gut besucht war die Baustelle des künftigen Malz-Quartiers. Die Verantwortlichen luden zum Nachbarschaftsfest in die Krämpfervorstadt ein. Foto: Friedemann Mertin / Funke Medien Thüringen

Ein Nachbarschaftsfest am alten Malzwerk lockte viele Nachbarn und Interessierte auf die Baustelle in der Thälmannstraße. Man sei sich bewusst, dass die Bauarbeiten für die Nachbarschaft anstrengend sind, sagte Steffen Goldmann, Geschäftsführer der verantwortlichen Goldmann-Group. Zwar wolle niemand eine Ruine vor der Tür haben, aber Baulärm von morgens bis abends könne belastend sein. Auch im Rahmen der Erfurter Denkmaltage hatten die Erfurter Gelegenheit, Einblicke in das künftige Malz-Quartier zu bekommen. Als Baustellenbesichtigung in der Krämpfervorstadt waren die Führungen durch das Gelände des alten Malzwerks in kurzer Zeit ausgebucht.