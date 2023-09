Neues Futter für Erfurter Leseratten

Erfurt. Die diesjährigen Schmökerhit bereichern nun die Erfurter Kinder- und Jugendbibliothek.

In diesem Jahr gab es im Rahmen der Kinderbuchtage einiges zu feiern. Die Kinderbuchtage feierte den 25. Geburtstag und die Schmökerhits wurden zum 19. Mal gekürt. Die Schmökerhits sind das einzige Kinderbuchranking in Deutschland, bei welchem Kinder für Kinder Lieblingsbücher aussuchen. Pünktlich zum Weltkindertag werden alle 20 Schmökerhits an die Kinder- und Jugendbibliothek übergeben. Sabine Hölterhoff von den Stadtwerken Erfurt, als Hauptsponsor, übergab gemeinsam mit Buchhändler Peterknecht, als Veranstalter, an Juliane Sacher (Bildmitte) das große Bücherpaket. Die nächsten Kinderbuchtage finden vom 25. Mai bis 8. Juni 2024 statt.