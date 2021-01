Neues Konzept soll Erfurter Bäume besser wachsen lassen

Mit innovativen Pflanztechniken aus aller Welt will die Stadt Erfurt dem Baumsterben in der Landeshauptstadt Einhalt gebieten. Baudezernent Alexander Hilge (SPD) hat ein Stadtbaumkonzept beauftragt, das im Frühjahr vorliegen soll. Dabei werden erfolgreiche Pflanzstrategien aus New York, Melbourne und anderen Städten sowie ihre Eignung für die Anwendung in Erfurt untersucht.

Bei dem Konzept arbeiten das Gartenamt und das Tiefbauamt zusammen. Auch ein externes Büro werde herangezogen, bestätigt Hilge.

Der Klimawandel hat den Stadtbäumen besonders zugesetzt. An den Straßen der Landeshauptstadt müssen sie ohnehin mit widrigen Standortbedingungen zurechtkommen. Heiße und trockene Perioden schränken ihre Vitalität zusätzlich ein. Das Gartenamt registrierte in den letzten Jahren eine Zunahme abgestorbener Bäume, die gefällt werden mussten.

Das sei in einigen Fällen auch auf die Art der Pflanzung zurückzuführen, meint Dezernent Hilge und nennt als Beispiel den Mittelstreifen der Weimarischen Straße, auf dem zahlreiche Bäume abgestorben seien. „Der Grünstreifen wurde über dem verdichteten Kies angelegt“, sagt Hilge. „Das würde man heute nicht mehr machen.“

Den Bestandsbäumen kann das Konzept freilich nicht helfen. „Aber bei künftigen Straßenbaumaßnahmen wollen wir bessere Rahmenbedingungen für die Bäume schaffen“, sagt Alexander Hilge. „Weltweit gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wie Bäume gepflanzt werden.“

Das Konzept untersucht geeignete Baumarten, vor allem aber erfolgreiche Pflanzverfahren. Dabei geht es zum Beispiel um die Größe, Tiefe und Lage der Pflanzgruben. Auch der Abstand der Bäume zueinander wird betrachtet. Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf Verfahren zur besseren Bewässerung.

„Viel zu viel gutes Regenwasser wird in die Kanalisation abgeleitet“, meint Hilge. „Davon einen Teil zu speichern, wäre gut.“

Erfurts Tiefbauamtsleiter Alexander Reintjes hatte zuletzt schon Pilotprojekte für die Pflanzung von Stadtbäumen angekündigt. Sie bezogen sich zum einen auf die durch die unterirdischen Leitungen eingeschränkte Pflanzgrube, die mit neuen Baggertechniken vergrößert werden soll. Zum anderen hatte Reintjes erwogen, etwa bei der anstehenden Sanierung der Clara-Zetkin-Straße ein lokales Regenrückhaltesystem zu installieren.

Indes hat Gartenamtsleiter Sascha Döll bei der Umgestaltung der Nördlichen Geraaue eine unterirdische Tröpfchenbewässerung installiert. Das System stammt aus Israel. Die Studie soll die Möglichkeiten erweitern.

Besonders innovative Ansätze finden sich laut Hilge in New York (USA), Melbourne (Australien) oder Toronto (Kanada). Auch Zwickau steht auf der Liste der Vorbild-Städte. Vorstellbar ist, dass das Konzept mehrere für Erfurt geeignete Methoden identifiziert, die dann abhängig vom konkreten Standort angewendet werden können.

Bei der Untersuchung spielen auch die Koste eine Rolle. Die Maßnahmen müssten finanzierbar sein, betont Hilge.